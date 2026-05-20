«Найболючіший досвід». Екснаречена Кличка поділилася історією відмови від їхньої доньки

Гайден Панеттьєрі переживала післяродову депресію та мала залежність від алкоголю

Колишня наречена та матір доньки українського боксера Володимира Кличка американська акторка Гайден Панеттьєрі випустила мемуари під назвою «Це я: Розплата». Зірка поділилася своїми переживаннями через відмову від доньки на користь Кличка. Про це пише «Главком» із посиланням на People.

Гайден Панеттьєрі про любов до своєї доньки Каї

Гайден Панеттьєрі і Володимир Кличко з дочкою фото з відкритих джерел

В одному з фрагментів мемуарів Гайден Панеттьєрі згадує про свою дочку Каю, якою опікується її батько Володимир Кличко. За словами акторки, розставання та відстань між нею та донькою є «найболючішими» у її житті. «Моя донька, Кая, мешкає зі своїм татом, Володимиром Кличком, із 2018 року. Не бути щодня під одним дахом із нею – це найболючіший досвід у моєму житті, і складно описати шари цих емоцій – серед них смуток, обурення, гнів, – які я через це відчуваю», – зізналася зірка.

Акторка пише у своїх мемуарах, що сумує за донькою та жалкує через те, що не стала такою матір’ю для своєї дитини, як хотіла. «Я горюю через те, що я – не та мати, якою, я гадала, я буду, і точно не та мати, якою я хочу бути. Повірте мені, ніхто не має ростити дитину по FaceTime, і хоча я сумую за Каєю так сильно, що болить серце, я розумію, яка я щаслива бути її мамою», – вважає жінка.

Попри складнощі, Кая для Панеттьєрі є «найбільшим подарунком усього життя». Також вона висловилася про Володимира Кличка та назвала його «одним із найхоробріших людей» і чудовим батьком для її доньки.

Гайден Панеттьєрі поділилася історією післяродової депресії та алкогольної залежності

Гайден Панеттьєрі і Володимир Кличко з дочкою Каєю-Євдокією фото з відкритих джерел

Переживання акторки через вагітність почалися після того, як лікарі повідомили їй та Кличку про можливий стан плоду – мікроцефалію, аномально малий розмір голови. Попри те, що прогнози медиків були помилковими, батьки чимало переймалися.

Врешті Кая народилася шляхом кесаревого розтину, тоді виникли ускладнення. У Панеттьєрі не зупинялася кровотеча, з’ясувалося, що в матку породіллі потрапила інфекція. Тож акторці зробили операцію, яка тривала три години.

Після народження доньки в Гайден Панеттьєрі почалася післяпологова депресія, а згодом з’явилася алкогольна залежність. «Шоста ранку. А я намагаюся напитися… Моя перша думка вранці була про алкоголь. Не про мою дитину, не про мою роботу й не про решту мого життя. Мені потрібно було випити, щоби функціонувати о шостій ранку, це був жах», – визнала вона.

Тож на четвертий місяць після народження доньки Гайден Панеттьєрі потрапила до реабілітаційного закладу. Після лікування жінка поборола алкогольну залежність та водночас звикла до препаратів, які вона приймала через депресію. З часом акторка знову почала пити.

Гайден Панеттьєрі відмовилася від опікунства над донькою на користь Володимира Кличка

Врешті в родині постало питання про опіку над Каєю. «Я хочу повну опіку. Я хвилююся за Каю, коли вона з тобою», – згадала акторка слова Кличка.

Зірка хотіла переконати чоловіка та домогтися залишитися опікуном Каї, однак усе ж таки погодилася на умови спортсмена. «Я пам’ятаю кожну секунду того дня. Кожну секунду. Жодна мати не в змозі забути жодної деталі того дня, коли вона підписала відмову від своєї дитини», – зізналася жінка.

