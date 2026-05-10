Стрілянина через бузок: у Черкасах чоловік відкрив вогонь по дітях (відео)

У Черкасах побутовий конфлікт ледь не завершився трагедією. Місцевий мешканець застосував зброю проти неповнолітніх через зірвані квіти біля свого подвір’я. Поліція розпочала перевірку інциденту, який сколихнув соціальні мережі міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне.

Інцидент стався 9 травня в одному з мікрорайонів Черкас. За попередньою інформацією, група дітей зривала бузок біля приватного будинку. Це викликало агресивну реакцію власника домоволодіння. Чоловік спочатку намагався наздогнати підлітків власноруч, а коли це не дало результату – виніс із будинку пістолет та здійснив постріли у бік неповнолітніх. На щастя, внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

«Викликів на спецлінію 102 не надходило. Поліцейські виявили інформацію під час моніторингу соціальних мереж та внесли відомості до єдиного обліку. Наразі розпочато перевірку. Попередньо конфлікт виник через те, що діти зривали бузок біля приватного домоволодіння. Зараз правоохоронці встановлюють особу правопорушника. Правову оцінку його діям нададуть після встановлення всіх обставин», – повідомила речниця ГУ Нацполіції області Зоя Вовк.

