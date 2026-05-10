Стрілянина через бузок: у Черкасах чоловік відкрив вогонь по дітях (відео)

Максим Бурич
фото: скріншот з відео

У Черкасах побутовий конфлікт ледь не завершився трагедією. Місцевий мешканець застосував зброю проти неповнолітніх через зірвані квіти біля свого подвір’я. Поліція розпочала перевірку інциденту, який сколихнув соціальні мережі міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне.

Інцидент стався 9 травня в одному з мікрорайонів Черкас. За попередньою інформацією, група дітей зривала бузок біля приватного будинку. Це викликало агресивну реакцію власника домоволодіння. Чоловік спочатку намагався наздогнати підлітків власноруч, а коли це не дало результату – виніс із будинку пістолет та здійснив постріли у бік неповнолітніх. На щастя, внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

«Викликів на спецлінію 102 не надходило. Поліцейські виявили інформацію під час моніторингу соціальних мереж та внесли відомості до єдиного обліку. Наразі розпочато перевірку. Попередньо конфлікт виник через те, що діти зривали бузок біля приватного домоволодіння. Зараз правоохоронці встановлюють особу правопорушника. Правову оцінку його діям нададуть після встановлення всіх обставин», – повідомила речниця ГУ Нацполіції області Зоя Вовк.

Нагадаємо, надвечір 15 квітня російська терористична армія спрямувала на Черкаську область ударні БпЛА. Внаслідок цього загинула дитина, є поранені. 

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

