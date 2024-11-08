У Харкові КАБ ударив по 12-поверхівці, вибухи у Києві: головне за ніч

Серед постраждалих у Харкові – немовля трьох місяців та кілька десятків людей

У Харкові у ніч проти 8 листопада пролунали вибухи. Один із КАБів ударив по 12-поверхівці у Салтівському районі міста. На світанку в п’ятницю в Києві та області пролунали вибухи. У столиці в цей час тривала повітряна тривога. Дісталося і Саратовській області РФ, її атакували безпілотники.

У Харкові один із КАБів ударив по 12-поверхівці: серед постраждалих – немовля

Олег Синєгубов

У Харкові у ніч проти 8 листопада пролунали вибухи. Один із КАБів ударив по 12-поверхівці у Салтівському районі міста. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

«Останні два прильоти – район щільної житлової та історичної забудови у центрі Харкова. Ще є попередня інформація про удар по спальному районі міста», – написав Терехов.

Також відомо, що у багатоповерхівці зруйновано кілька поверхів, з 1-го по 3-й. Під завалами люди, почалася пожежа. «На третьому поверсі 12-поверхівки заблоковані люди. Тривають роботи з їхнього порятунку», – уточнив Терехов.

Є інформація, що постраждало немовля трьох місяців. Станом на 05:45 відомо про 25 постраждалих.

У Києві та області чутно вибухи, працює ППО

На світанку в п’ятницю в Києві та області пролунали вибухи. У столиці в цей час тривала повітряна тривога. Про це інформує «Главком».

Так, тривогу було оголошено о 21:37, вибух у столиці пролунав за вісім годин.

За повідомленнями моніторингових пабліків, групи керованих ракет зайшли на Київщину зі Сходу. У місті та області чутно вибухи, працює ППО.

Станом на 05:27 у Києві пролунав черговий вибух. Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ще одну ракету в напрямку міста. «У Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги», – зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Ворог атакував Одесу безпілотниками: багато пошкоджень, є поранені

Внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі та районі пошкоджені приватні житлові будинки, у декількох виникло загоряння. Уже відомо про двох пораненених. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Російські терористи здійснили масовану атаку дронами на Одеський район. Є пошкодження цивільної інфраструктури та поранені», – зазначив він.

Кіпер пояснив, що внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі та районі пошкоджені приватні житлові будинки, у декількох виникло загоряння. А в одному з навчальних закладів Одеси вибиті вікна та пошкоджений фасад.

Також через пошкодження осколками в Одесі сталася розгерметизація та займання двох газових труб. У низці будівель вибиті вікна.

«Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні екстрені служби. Постраждалим надається допомога», – розповів голова Одеської ОВА.

Саратовську область РФ атакували безпілотники

фото з відкритих джерел

У ніч проти 8 листопада Саратовську область Росії атакували безпілотники.

Повідомляється про пожежу внаслідок вибуху на «Саратовському нафтопереробному заводі» – одному з найстаріших нафтопереробних російських підприємств, раніше відомих, як завод «Крекінг», що входить до структури нафтової компанії «Роснефть».

💥Саратовську область атакували безпілотники🔥



Повідомляється про пожежу внаслідок вибуху на саратовському НПЗ. pic.twitter.com/YnJTpZmF5x — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 8, 2024

Місцеві пабліки повідомляють, що на місці влучання працюють рятувальні служби.

Четверта поразка поспіль. «Динамо» поступилося «Ференцварошу» в Лізі Європи

фото: Reuters /Cathrin Mueller

У Гамбурзі на арені «Фолькпаркштадіон» відбувся матч 4-го туру основного етапу Ліги Європи, в якому київське «Динамо» приймало угорський «Ференцварош». Поєдинок завершився поразкою «біло-синіх» із рахунком 0:4.

Вже на 15-й хвилині віцечемпіони України залишились удесятьох: рефері після перегляду VAR показав пряму червону картку Дубінчаку за грубий фол у підкаті проти Макрецькіса.

Попри чисельну меншість, у першому таймі Динамо майже не поступалося супернику й було близьким до того, аби відкрити рахунок, проте удари Кабаєва та Ваната не були успішними.

Після поновлення гри рахунок залишався рівним 10 хвилин, перш ніж «Ференцварош» забив двічі. З різницею в одну хвилину за гостей відзначилися Барнабаш Варга та Крістоффер Захаріассен – 2:0.

На 67-й хвилині «Ференцварош» відзнавився втретє. Дубль оформив нападник Варга. Фінальний рахунок за 15 хвилин до завершення основного часу встановив бразилець Салданья.

«Динамо» зазнало четвертої поразки поспіль і посідає останнє місце в турнірній таблиці Ліги Європи. Українська команда – єдина, що не спромоглася відзначитися голами до екватора основного етапу турніру. Голи: Варга, 54, 67, Захаріассен, 56, Салданья, 76.