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У Харкові КАБ ударив по 12-поверхівці, вибухи у Києві: головне за ніч

Ірина Бура
glavcom.ua
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У Харкові КАБ ударив по 12-поверхівці, вибухи у Києві: головне за ніч
Росіяни вдарили по Харкову КАБом
фото: Олег Синєгубов

Серед постраждалих у Харкові – немовля трьох місяців та кілька десятків людей

У Харкові у ніч проти 8 листопада пролунали вибухи. Один із КАБів ударив по 12-поверхівці у Салтівському районі міста. На світанку в п’ятницю в Києві та області пролунали вибухи. У столиці в цей час тривала повітряна тривога. Дісталося і Саратовській області РФ, її атакували безпілотники.

У Харкові один із КАБів ударив по 12-поверхівці: серед постраждалих – немовля

У Харкові КАБ ударив по 12-поверхівці, вибухи у Києві: головне за ніч фото 1
Олег Синєгубов

У Харкові у ніч проти 8 листопада пролунали вибухи. Один із КАБів ударив по 12-поверхівці у Салтівському районі міста. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

«Останні два прильоти – район щільної житлової та історичної забудови у центрі Харкова. Ще є попередня інформація про удар по спальному районі міста», – написав Терехов.

Також відомо, що у багатоповерхівці зруйновано кілька поверхів, з 1-го по 3-й. Під завалами люди, почалася пожежа. «На третьому поверсі 12-поверхівки заблоковані люди. Тривають роботи з їхнього порятунку», – уточнив Терехов.

Є інформація, що постраждало немовля трьох місяців. Станом на 05:45 відомо про 25 постраждалих.

У Києві та області чутно вибухи, працює ППО

На світанку в п’ятницю в Києві та області пролунали вибухи. У столиці в цей час тривала повітряна тривога. Про це інформує «Главком».

Так, тривогу було оголошено о 21:37, вибух у столиці пролунав за вісім годин.

За повідомленнями моніторингових пабліків, групи керованих ракет зайшли на Київщину зі Сходу.  У місті та області чутно вибухи, працює ППО.

Станом на 05:27 у Києві пролунав черговий вибух. Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ще одну ракету в напрямку міста. «У Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги», – зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Ворог атакував Одесу безпілотниками: багато пошкоджень, є поранені

Внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі та районі пошкоджені приватні житлові будинки, у декількох виникло загоряння. Уже відомо про двох пораненених. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Російські терористи здійснили масовану атаку дронами на Одеський район. Є пошкодження цивільної інфраструктури та поранені», – зазначив він.

Кіпер пояснив, що внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі та районі пошкоджені приватні житлові будинки, у декількох виникло загоряння. А в одному з навчальних закладів Одеси вибиті вікна та пошкоджений фасад.

Також через пошкодження осколками в Одесі сталася розгерметизація та займання двох газових труб. У низці будівель вибиті вікна.

«Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні екстрені служби. Постраждалим надається допомога», – розповів голова Одеської ОВА.

Саратовську область РФ атакували безпілотники

У Харкові КАБ ударив по 12-поверхівці, вибухи у Києві: головне за ніч фото 2
фото з відкритих джерел

У ніч проти 8 листопада Саратовську область Росії атакували безпілотники.

Повідомляється про пожежу внаслідок вибуху на «Саратовському нафтопереробному заводі» – одному з найстаріших нафтопереробних російських підприємств, раніше відомих, як завод «Крекінг», що входить до структури нафтової компанії «Роснефть».

Місцеві пабліки повідомляють, що на місці влучання працюють рятувальні служби.

Четверта поразка поспіль. «Динамо» поступилося «Ференцварошу» в Лізі Європи

У Харкові КАБ ударив по 12-поверхівці, вибухи у Києві: головне за ніч фото 3
фото: Reuters /Cathrin Mueller

У Гамбурзі на арені «Фолькпаркштадіон» відбувся матч 4-го туру основного етапу Ліги Європи, в якому київське «Динамо» приймало угорський «Ференцварош». Поєдинок завершився поразкою «біло-синіх» із рахунком 0:4.

Вже на 15-й хвилині віцечемпіони України залишились удесятьох: рефері після перегляду VAR показав пряму червону картку Дубінчаку за грубий фол у підкаті проти Макрецькіса.

Попри чисельну меншість, у першому таймі Динамо майже не поступалося супернику й було близьким до того, аби відкрити рахунок, проте удари Кабаєва та Ваната не були успішними.

Після поновлення гри рахунок залишався рівним 10 хвилин, перш ніж «Ференцварош» забив двічі. З різницею в одну хвилину за гостей відзначилися Барнабаш Варга та Крістоффер Захаріассен – 2:0.

На 67-й хвилині «Ференцварош» відзнавився втретє. Дубль оформив нападник Варга. Фінальний рахунок за 15 хвилин до завершення основного часу встановив бразилець Салданья.

«Динамо» зазнало четвертої поразки поспіль і посідає останнє місце в турнірній таблиці Ліги Європи. Українська команда – єдина, що не спромоглася відзначитися голами до екватора основного етапу турніру. Голи: Варга, 54, 67, Захаріассен, 56, Салданья, 76.

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Теги: Харків вибух Київ Одеса завод немовля Ігор Терехов тривога

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У Харкові КАБ ударив по 12-поверхівці, вибухи у Києві: головне за ніч
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