Окупанти завдають ударів по Харкову: у місті чутно вибухи

У Харкові чутно вибухи – місто під атакою КАБів

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав жителів залишатись в укриттях

Харків під атакою КАБів, у місті чутно вибухи. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

«У Харкові чутно вибухи – місто під атакою КАБів. Будьте обережні – у повітрі ще КАБи», – повідомив Терехов.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав жителів залишатись в укриттях.

«Окупанти завдають ударів. Харків та район: будьте в укриттях!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російська армія, найімовірніше, планує поновити наступ в районі Вовчанська Харківської області. Про це йдеться у звіті про обстановку в зоні оперативного тактичного угруповання «Харків».

За повідомленням оперативного тактичного угруповання, обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Попри регулярні обстріли окупантів, Харків готовий розпочати опалювальний сезон, однак не поспішає цього робити через хорошу погоду. Як заявив міський голова міста Ігор Терехов, стартом для запуску тепла у домівки стане зниження середньодобової температури до +8 градусів або нижче протягом трьох днів поспіль.