Захист Януковича обіцяє покликати Порошенка в суд ще раз

Адвокат Януковича звинуватив суд у підігруванні Порошенку

Адвокати екс-президента-втікача Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді, вимагатимуть повторного виклику на допит до суду президента України Петра Порошенка. Про це заявив адвокат Віталій Сердюк під час спілкування з журналістами в Оболонському районному суді міста Києва. «Ми будемо заявляти про повторне клопотання»,



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Віталій Сердюк

Адвокат Януковича звинуватив суд у підігруванні Порошенку

Адвокати екс-президента-втікача Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді, вимагатимуть повторного виклику на допит до суду президента України Петра Порошенка. Про це заявив адвокат Віталій Сердюк під час спілкування з журналістами в Оболонському районному суді міста Києва.

«Ми будемо заявляти про повторне клопотання», – сказав він, оскільки переконаний у тому, що Порошенко мав би краще спланувати свій графік та витратити більше часу для надання свідчень під час засідання суду.

Сердюк висловив обурення тим, що «із самого початку і суд, і Генеральна прокуратура намагалися якнайдалі усунути свідка», а на допит Порошенка виділили лише одну годину.

«Майже кожне питання судом знімалося. Мабуть, свідок не мав чого сказати на ці питання, і суд кинувся рятувати свідка», – наголосив адвокат.

Як повідомлялось, 29 червня Оболонський районний суд ухвалив рішення про початок спеціального судового провадження щодо Януковича. ГПУ підозрює Януковича у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 («Державна зрада»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 («Пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 («Пособництво у веденні агресивної війни») Кримінального кодексу України.

Януковичу інкримінують вчинення державної зради 1 березня 2014 року, коли він звернувся з письмовою заявою до президента Росії з проханням використовувати російські війська на території України. Згодом це призвело до втрати Україною Криму та об'єктів держвласності на суму понад 1,080 трлн грн.

Влітку Янукович заявив, що не має наміру більше брати участь в судовому процесі у справі про держзраду і відкликає своїх захисників. Після цього у справі кілька разів змінювалися державні адвокати.

Наразі суд перебуває на стадії допиту свідків.

У грудні в суді, зокрема, допитали екс-прем'єра Арсенія Яценюка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Наразі суд перебуває на стадії допиту свідків. 24 січня, зокрема, допитали голову Верховної Ради Андрія Парубія, який засвідчив, що з 20 лютого 2014 року російські війська без розпізнавальних знаків почали захоплення Криму.

18 січня не під камери екс-охоронці Януковича розкрили подробиці втечі з України свого шефа за часів Майдану. Так, за їхніми свідченнями, Янукович зі свитою тікав до Криму з-під Бердянська на російських гелікоптерах, а потім - літаком на Росію. Водночас охоронці не підтвердили інформацію про замахи на життя Януковича в той час.

4 лютого на суді заслухали екс-депутата Держдуми Росії Іллю Пономарьова, який, зокрема, зазначив, що саме лист-звернення вже відстороненого тоді президента України Віктора Януковича став основним аргументом для надання президенту Росії Володимиру Путіну права на використання збройних сил на території України.

15 лютого в суді секретар РНБО Олександр Турчинов розповів про загрозу російського бліцкригу на південь і схід України з метою повернення до влади Януковича і неможливість України «спалити» всі свої боєздатні війська у Криму.

Сьогодні суд допитав постпреда України при ООН Володимира Єльченка. Також відбувся допит Порошенка, який був призупинений суддею дочасно.