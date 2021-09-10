Венедіктова розповіла, коли буде вирок суду в Гаазі щодо справи МН17

Судді вже повідомили графік, коли вони можуть винести цей вирок

Вирок у справі MH17 очікується в кінці 2022 року

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що в листопаді цього року прокурори в Гаазі скажуть свою заключну промову у справі про збитий у 2014 році пасажирського Boeing-777 «Малайзійських авіаліній». Вирок у справі MH17 очікується в кінці 2022 року. Про це йшлося у ефірі «Свободи слова Савіка Шустера».

«Що стосується строків. Прокурори в листопаді цього року скажуть свою завершальну промову. Судді вже поставили графік, коли вони можуть винести цей вирок. Це може бути або вересень 2022 року, або листопад 2022 року, або грудень 2022 року», – заявила Венедіктова.

17 липня 2014 року Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines рейсу Амстердам – Куала-Лумпур збили у Донецькій області. Всі 298 пасажирів і членів екіпажу загинули.

Менш ніж через місяць після цього сформували Об'єднану слідчу групу (JIT) – і представники органів карного розшуку Нідерландів, Малайзії, Австралії, Бельгії та України почали розслідування.

Навесні 2018 року Об'єднана слідча група оголосила, що малайзійський Boeing 777 над Донбасом збили з ракетної установки «Бук». Вона належала Курській 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил РФ і приїхала на Донбас саме з території Росії.

Нагадаємо, у Нідерландах у судовому комплексі «Схіпхол» під час судового засідання у справі МН17 виступили 9 родичів загиблих.

Нагадаємо, Спільна слідча група (JIT), яка розслідувала катастрофу MH17 на Донбасі, відхилила покази двох свідків. Вони стверджували, що ракета була запущена нібито з боку Амвросіївки, яка на липень 2014 року була під контролем України.

Раніше один зі свідків у справі про збиття боїнга МН17 заявив, що бачив «Бук» і випущену ракету. Чоловік був у складі розвідгрупи сепаратиста Леоніда Харченка, який є одним із підсудних у цій справі.

Також стало відомо, що один зі свідків у справі про збиття російськими бойовиками Boeing777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що летів рейсом MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, помер кілька тижнів тому.

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