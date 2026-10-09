Дві українки увійшли до рейтингу топ-100 найкращих діджеїв світу

Українські діджеї бʼють світові рекорди

Дві українки Korolova та Miss Monique потрапили до світового рейтингу топ-100 найкращих діджеїв. До списку також увійшов український дует. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на рейтинг DJ Mag.

Korolova

Ольга Корольова, відома під псевдонімом Korolova, посіла 36-те місце у рейтингу найкращих діджеїв світу. Уродженка Чернігова також відома як музична продюсерка.

Korolova відреагувала на 36 місце у рейтингу у соцмережах та поділилася своїми емоціями. За словами діджейки, вона не очікувала такої оцінки. Продюсерка піднялася у рейтингу, в порівнянні з минулим роком, на 14 сходинок.

«Я посіла 36 місце у всесвітньому рейтингу діджеїв від авторитетного рейтингу DJ Mag. Хоча ні – це ми з вами посіли, кожен, хто мене підтримував і давав свою любов, без вас цього всього просто б не було, я зараз така щаслива і не можу стримати сліз. Не можу повірити досі, серед сотень тисяч діджеїв у світі. Ми з вами 36-ті. Я всіх вас дуже люблю і невимовно вдячна», – писала діджейка.

Ольга Корольова виступає за кордоном, а також дає концерти в Україні. Цього року вона брала участь у популярних музичних заходах, її сети можна було чути на таких фестивалях, як Tomorrowland, Ultra Music Festival, EDC і Zamna.

Miss Monique

Miss Monique, справжнє імʼя якої Олеся Аркуша, посіла 61 місце. Рейтинг DJ Mag відзначив спільний трек та виступ українки з відомим співаком Роббі Вільямсом Beauty In Us та пісню Hot Sauce, яка мала успіх у чартах.

Цьогоріч діджейка мала 17-тижневу резиденцію в іспанському клубі Hï Ibiza, а також виступала на Tomorrowland, де представила власне шоу.

Artbat

Крім того, до рейтингу увійшов український дует Artbat та посів 70-те місце. Цьогоріч дует виступав на Ultra Miami, Tomorrowland, Lollapalooza Berlin та Cercle Festival. Виступали в Дубаї, Малайзії та Варшаві. Також українці випустили спільні треки з Арміном ван Бюреном, Бенні Бенассі та Девідом Ґеттою.

Нагадаємо, захисник Роман Черкас із Вінниччини почав займатися музикою після поранення на фронті та став діджеєм. Ветеран проводить по вісім годин на день за діджейським пультом. Нині він формує власний стиль у жанрі drum and bass. У липні захисник взяв участь у фестивалі Чехії Colours of Ostrava.