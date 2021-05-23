Депутатка Верещук назвала Зеленського «президентом миру»

Президент Зеленський ефективно відстоює українську позицію у протистоянні РФ, запевняє депутатка від «Слуги народу»

За два роки президент Володимир Зеленський проявив себе як сильний політик, здатний ефективно протистояти агресії РФ.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявила народний депутат від фракції «Слуга народу» Ірина Верещук.

«Президент Зеленський ефективно відстоює українську позицію у протистоянні РФ. Він президент миру. Він робить усе, аби мир був, наближався до нас і став очевидним фактом», – сказала Верещук.

Також вона відзначила прагнення президента до євроатлантичного союзу.

«Ні в кого не буде аргументу проти, коли я скажу, що президент відстоює наш євроатлантичний напрямок, наш зовнішній шлях», – наголосила Верещук.

Зазначимо, Зеленський вважає, що зустріч з російським президентом Володимиром Путіним може відбутися на на нейтральній території.

Крім того, Зеленський пропонує винести питання Донбасу на референдум. Питання винесуть на обговорення, якщо військові та дипломатичні шляхи припинення війни на сході України виявляться неефективними.

У ході пресконференції з нагоди другої річниці Зеленський назвав свої головні пріоритети: країна без олігархів, без війни і беззаконня.

Джерело: УНН