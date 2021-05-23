  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Депутатка Верещук назвала Зеленського «президентом миру»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ірина Верещук прокоментувала два роки правління Володимира Зеленського - Депутатка Верещук назвала Зеленського «президентом миру»

    Ірина Верещук прокоментувала два роки правління Володимира Зеленського

    Фото з відкритих джерел

    Президент Зеленський ефективно відстоює українську позицію у протистоянні РФ, запевняє депутатка від «Слуги народу»

    За два роки президент Володимир Зеленський проявив себе як сильний політик, здатний ефективно протистояти агресії РФ.

    Про це в ефірі одного з телеканалів заявила народний депутат від фракції «Слуга народу» Ірина Верещук.

    «Президент Зеленський ефективно відстоює українську позицію у протистоянні РФ. Він президент миру. Він робить усе, аби мир був, наближався до нас і став очевидним фактом», – сказала Верещук.

    Також вона відзначила прагнення президента до євроатлантичного союзу.

    «Ні в кого не буде аргументу проти, коли я скажу, що президент відстоює наш євроатлантичний напрямок, наш зовнішній шлях», – наголосила Верещук.

    Зазначимо, Зеленський вважає, що зустріч з російським президентом Володимиром Путіним може відбутися на на нейтральній території.

    Крім того, Зеленський пропонує винести питання Донбасу на референдум. Питання винесуть на обговорення, якщо військові та дипломатичні шляхи припинення війни на сході України виявляться неефективними.

    У ході пресконференції з нагоди другої річниці Зеленський назвав свої головні пріоритети: країна без олігархів, без війни і беззаконня.

    Читайте також:

    Джерело: УНН

    Теги: депутат політика Володимир Зеленський президент партія Слуга народу Ірина Верещук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Депутатка Верещук назвала Зеленського «президентом миру»