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    Америка пришвидшить вивід військ з Афганістану

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    В адміністрації президента США планують вивести американські війська до кінця серпня 2021 року. - Америка пришвидшить вивід військ з Афганістану

    В адміністрації президента США планують вивести американські війська до кінця серпня 2021 року.

    Фото з відкритих джерел

    Раніше терміни виходу із цієї країни були розкритиковані Трампом

    Війська Сполучених Штатів покинуть територію Афганістану до кінця серпня поточного року. Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі на брифінгу в п'ятницю, 2 липня.

    «Що стосується тимчасових рамок, ми очікуємо зараз, що це буде завершено до кінця серпня», — сказала вона.

    Вона нагадала, що президент Байден прийняв рішення завершити 20-літню присутність США в цій країні. Сполучені Штати здійснили військову операцію у Афганістані після терактів 11 вересня 2001 року, коли захоплені терористами «Аль-Каїди» літаки врізались у Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку та Пентагон біля Вашингтона, в результаті чого загинуло майже 3000 людей. Інтервенція пояснювалася зв'язками організаторів теракту з «Аль-Каїдою» із угрупованням «Талібан», яке контролює більшу частину Афганістану.

    Угоду з «Талібаном» про виведення військ було підписано в лютому 2020 року. Після виведення військ США мають намір і далі надавати владі Афганістану економічну, гуманітарну та іншу допомогу.

    США почали виведення військ з Афганістану наприкінці квітня. Раніше останнім днем евакуації називалася дата 11 вересня — річниця терактів у Нью-Йорку. Це рішення було розкритиковане колишнім президентом Дональдом Трампом, який закликав покинути Афганістан до кінця травня.

    Після початку виведення американських військ рух «Талібан» перейшов у масштабний наступ по всій території країни.

    Нагадаємо, що днями Україна вивела військових з Афганістану, де наші військові брали участь у місії НАТО в Афганістані «Рішуча підтримка». Також останні 20 військових із контингенту, що раніше налічував понад 1100 осіб, вивела Німеччина.

    Читайте також: Трамп розкритикував рішення Байдена вивести війська з Афганістану до 11 вересня

    Теги: США Німеччина Джозеф Байден НАТО Афганістан Дональд Трамп військові Україна Талібан президент Пентагон
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    Америка пришвидшить вивід військ з Афганістану