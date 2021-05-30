Американським пілотам роздали інструкцію щодо польотів над Білоруссю

Літак з опонентом Олександра Лукашенка примусово посадили у Мінську, піднявши в небо винищувач

Влада США не виключає можливості повторних інцидентів у білоруському небі

Американським пілотам рекомендовано бути максимально обережними у повітряному просторі Білорусі. Про це йдеться у документі, оприлюдненому Федеральним управлнням цивільної авіації США, інформує NTD.

«У повідомленні FAA зазначається, що авіакомпанії повинні продовжувати виявляти граничну обережність, доки агенція не зможе краще оцінити дії Білорусі, пов'язані з перенаправленням пасажирського літака 23 травня та можливість Білорусі повторити подібні дії у майбутньому», – заявило агентство.

«FAA тісно співпрацює з іншими американськими відомствами, щоб визначити, чи можуть бути необхідні будь-які додаткові заходи, та оцінить міжнародний звіт про розслідування інциденту, щоб визначити ризики для пасажирських авіакомпаній США, які літають у цьому регіоні», – йдеться у повідомленні.

Як вже повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.

24 травня білоруські державні телеканали показали відеозапис з затриманим опозиційним журналістом Романом Протасевичем. На відеозаписі Протасевич розповідає, що співпрацює з правоохоронцями та дає зізнавальні свідчення. Після цього білоруські телеканали поширили відео з допитом дівчини Протасевича, яку також затримали.

Затриману разом з білоруським журналістом Романом Протасевичем його дівчину Софію Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання ворожнечі. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

До слова, напередодні журналістку білоруського опозиційного порталу Любов Касперович звільнили після 15 діб арешту.

Після примусової посадки в Мінську пасажирського літака Ryanair адміністрація США оголосила про відновлення з 3 червня санкцій стосовно дев’яти білоруських держкомпаній.