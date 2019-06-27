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    Обережно, дуже гаряче. Запаморочливі фото гольфістки з США Блер О'Ніл

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    Обережно, дуже гаряче. Запаморочливі фото гольфістки з США Блер О'Ніл

    Ця дівчина успішна не тільки в гольфі, а й в модельному бізнесі

    Американська гольфістка Блер О'Ніл народилася 14 травня 1981 року в США. У дитинстві Блер любила балет і джазову музику.

    У віці 11 років, її, разом з братом, батько привів в секцію гольфу. Вже через 2 роки вона брала участь в змаганнях серед юніорів.

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    Обережно, дуже гаряче. Запаморочливі фото гольфістки з США Блер О'Ніл
    Обережно, дуже гаряче. Запаморочливі фото гольфістки з США Блер О'Ніл
    Обережно, дуже гаряче. Запаморочливі фото гольфістки з США Блер О'Ніл
    Обережно, дуже гаряче. Запаморочливі фото гольфістки з США Блер О'Ніл
    Обережно, дуже гаряче. Запаморочливі фото гольфістки з США Блер О'Ніл
    Обережно, дуже гаряче. Запаморочливі фото гольфістки з США Блер О'Ніл
    Обережно, дуже гаряче. Запаморочливі фото гольфістки з США Блер О'Ніл
    Обережно, дуже гаряче. Запаморочливі фото гольфістки з США Блер О'Ніл
    Обережно, дуже гаряче. Запаморочливі фото гольфістки з США Блер О'Ніл
    Обережно, дуже гаряче. Запаморочливі фото гольфістки з США Блер О'Ніл
    Обережно, дуже гаряче. Запаморочливі фото гольфістки з США Блер О'Ніл
    Обережно, дуже гаряче. Запаморочливі фото гольфістки з США Блер О'Ніл
    Обережно, дуже гаряче. Запаморочливі фото гольфістки з США Блер О'Ніл
    Обережно, дуже гаряче. Запаморочливі фото гольфістки з США Блер О'Ніл
    Обережно, дуже гаряче. Запаморочливі фото гольфістки з США Блер О'Ніл
    Обережно, дуже гаряче. Запаморочливі фото гольфістки з США Блер О'Ніл
    Обережно, дуже гаряче. Запаморочливі фото гольфістки з США Блер О'Ніл

    На сьогодні Блер досягла великих успіхів, виступаючи, як професійна гольфістка.

    Варто зазначити, що красуня також має успіхи і в модельному бізнесі. Зокрема, Блер рекламує різні спортивні товари.

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    США
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