Анестезіолог розповів про критичну ситуацію з Covid-19

Лише за добу в Роздільнянській райлікарні померло чотири людини

Від 18 жовтня Одеська область перебуває у «червоній» зоні карантину. Тут діють жорсткі протиепідемічні заходи через критичну ситуацію з коронавірусом. Зокрема, лише за останній тиждень у Роздільнянській центральній районній лікарні – 100% заповненість медзакладу. Про це сказав в прямому ефірі ток–шоу «Право на владу» на телеканалі «1+1» лікар–анестезіолог Роздільнянської центральної районна лікарня Одеської області Іван Черненко.

«У нас сьогодні за добу померли чотири людини. Дві з них – люди, яким було 54 і 56 років. Я не знаю, що може бути реальнішим. За останній тиждень у нас стовідсоткова заповненість ліжок. Звільняється ліжко – ми кладемо нового пацієнта. Ліжка охолонути не встигають. Постійний потік пацієнтів. Це жахливо«, – розповів Іван Черненко.

Він зауважив, якщо навесні у них в лікарні було в основному 8–9 важких пацієнтів, то зараз більше ніж вдвічі зросла кількість – 25, 23 з них – на неінвазивній вентиляції легенів.

«Це страшно, тому що такої смертності не було. Не знаю, чим думають люди. Я кажу так: ваші права будуть збережені, але ви будете з цими правами помирати на порозі лікарні, тому що просто буде нікуди вас класти«, – звернувся до усіх із закликом вакцинуватися Черненко.

Як повідомлялося, на початку вересня, за повідомленням Національної академії наук України, захворюваність на Covid–19 серед дітей перевищила 10% від загальної кількості заражень, що стало максимальним показником із початку пандемії.

Вчора українці встановили новий рекорд: чверть мільйона щеплень за добу.

Однак Україна б'є й інші «рекорди»: за минулу добу зафіксовано максимум хворих і померлих за весь час пандемії.



