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    Антимонопольний комітет вимагає знизити тарифи на опалення

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    <span>Ціна на природний газ знизилася на 20%, тому тарифи на опалення мають бути меншими&nbsp;</span> - Антимонопольний комітет вимагає знизити тарифи на опалення
    Ціна на природний газ знизилася на 20%, тому тарифи на опалення мають бути меншими 

    АМКУ вимагає знизити ціни на опалення і гарячу воду через здешевшання газу

    Антимонопольний комітет ухвалив обов’язкові для виконання рекомендації теплопостачальним компаніям в усіх містах України, у яких йдеться про зниження тарифів на опалення у зв’язку з падінням цін на газ.

    Про це йдеться у повідомленні пресслужби Антимонопольного комітету.

    Зокрема, Антимонопольний комітет вимагає змінити розмір нарахувань за опалення і гарячу воду протягом опалювального сезону 2019-2020 років, своєчасно проінформувати про це споживачів, а також здійснити перерахунок споживачам за ненадані, неякісно або несвоєчасно надані послуги, «враховуючи умови аномально теплої зими».

    В Антимонопольному комітеті зазначають, що ціни на газ в Україні впали на 20%, однак це не призвело до зменшення тарифів на опалення та гарячу воду.

    Свої рекомендації АМКУ надав як теплопостачальним компаніям, так і місцевим органам влади.

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    Нагадаємо, в грудні Кабінет міністрів України прийняв постанову, яка дозволить зменшити вартість опалення для населення приблизно на 30%. 

    «Київтеплоенерго» вже здійснило коригування та знизило суми в рахунках. У січні в середньому кияни отримали платіжки із сумами на 300-400 гривень менше, ніж в попередньому місяці. 

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