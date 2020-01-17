Антимонопольний комітет вимагає знизити тарифи на опалення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ціна на природний газ знизилася на 20%, тому тарифи на опалення мають бути меншими

АМКУ вимагає знизити ціни на опалення і гарячу воду через здешевшання газу

Антимонопольний комітет ухвалив обов’язкові для виконання рекомендації теплопостачальним компаніям в усіх містах України, у яких йдеться про зниження тарифів на опалення у зв’язку з падінням цін на газ.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Антимонопольного комітету.

Зокрема, Антимонопольний комітет вимагає змінити розмір нарахувань за опалення і гарячу воду протягом опалювального сезону 2019-2020 років, своєчасно проінформувати про це споживачів, а також здійснити перерахунок споживачам за ненадані, неякісно або несвоєчасно надані послуги, «враховуючи умови аномально теплої зими».

В Антимонопольному комітеті зазначають, що ціни на газ в Україні впали на 20%, однак це не призвело до зменшення тарифів на опалення та гарячу воду.

Свої рекомендації АМКУ надав як теплопостачальним компаніям, так і місцевим органам влади.

Нагадаємо, в грудні Кабінет міністрів України прийняв постанову, яка дозволить зменшити вартість опалення для населення приблизно на 30%.

«Київтеплоенерго» вже здійснило коригування та знизило суми в рахунках. У січні в середньому кияни отримали платіжки із сумами на 300-400 гривень менше, ніж в попередньому місяці.