На Одещині моряк впав за борт: його шукають водолази

Суховантаж, із борту якого впала людина, стоїть у порту

У порту Рені чоловік випав із судна

В Ізмаїльському районі Одеської області рятувальники та водолази шукають моряка, який впав у море. Інцидент стався сьогодні вдень в порту міста Рені. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався сьогодні близько 15:30. Рятувальники отримали інформацію про те, що на 20-му причалі на сухогрузі «Рапстеп» стояв на краю судна й упав у воду громадянин, 1965 року народження.

Наразі на місці події працюють рятувальники і водолази.

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