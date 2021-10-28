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    На Одещині моряк впав за борт: його шукають водолази

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    Суховантаж, із борту якого впала людина, стоїть у порту - На Одещині моряк впав за борт: його шукають водолази
    Суховантаж, із борту якого впала людина, стоїть у порту
    Фото: ДСНС

    У порту Рені чоловік випав із судна

    В Ізмаїльському районі Одеської області рятувальники та водолази шукають моряка, який впав у море. Інцидент стався сьогодні вдень в порту міста Рені. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

    Інцидент стався сьогодні близько 15:30. Рятувальники отримали інформацію про те, що на 20-му причалі на сухогрузі «Рапстеп» стояв на краю судна й упав у воду громадянин, 1965 року народження.

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    Фото: ДСНС
    Фото: ДСНС
    Фото: ДСНС

    Наразі на місці події працюють рятувальники і водолази.

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    Теги: Одеса рятувальники українські моряки море
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    На Одещині моряк впав за борт: його шукають водолази