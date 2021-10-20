В Ізраїлі загинув аеронавт - впав із повітряної кулі на авто

Після інциденту повітряну кулю, на борту якої ще були пасажири, успішно приземлили.

У Ізраїлі цього вівторка загинув один із членів екіпажу повітряної кулі. Чоловік впав з кулі на автомобіль, що саме рухався по дорозі. Про це повідомляє Times of Israel.

Зазначається, що цей інцидент стався на трасі 60 поблизу міста Афула на півночі країни.

За даними місцевої поліції, 28-річний загиблий аеронавт Йогев Коен під час зльоту кулі не встиг сісти до кошика, оскільки куля піднялася занадто швидко, і висів на мотузці за бортом.

Інші члени екіпажу надто пізно помітили надзвичайну ситуацію, і не встигли вчасно зупинити злет. Вони намагалися затягнути чоловіка в кошик, але він не втримався і впав із висоти приблизно 100 м на машину, яка проїжджала знизу.

Чоловік помер на місці. Пасажири автомобіля, на який він впав, не постраждали.

Після інциденту повітряну кулю, на борту якої ще були пасажири, успішно приземлили.

Наразі ізраїльська поліція встановлює розслідує даний інцидент.