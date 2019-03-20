Апетити бойовиків ОРДЛО зростають: вони вимагають від РФ збільшити в рази тилове забезпечення



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За даними військової розвідки, російське командування вже почало створювати комісії, до складу яких входять співробітники ФСБ РФ, для виявлення фактів розкрадання військового майна

Командування збройних сил Росії продовжує інтенсивно поповнювати запаси з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів ЗС РФ. Зокрема, збільшились обсяги постачання з РФ на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей пально-мастильних матеріалів та іншого військового майна через неконтрольовані Україною ділянки кордону. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

За даними військової розвідки, командири частин і підрозділів противника продовжують вимагати від російського командування збільшення обсягів поповнення запасів, насамперед за напрямком тилового забезпечення.

«У зв’язку з цим, з 18 березня у з’єднаннях і частинах російсько-окупаційних військ розпочали роботу спеціально створені комісії з метою встановлення обсягів перевищення встановлених лімітів витрат майна тилового забезпечення, у т.ч. пально-мастильних матеріалів», - повідомляє ГУР.

До складу комісій, як уточнює розвідка Міноборони, включені представники ФСБ РФ для виявлення фактів нецільового використання та розкрадання військового майна.

Напередодні повідомлялось, що російське командування залучає жителів тимчасово окупованих територій Донбасу до риття траншей, окопів та обладнання хибних вогневих позицій, лякаючи наступом Збройних сил України.

За даними військової розвідки, окупанти на Донбасі нарощують систему мінно-вибухових загороджень, у такий спосіб російське окупаційне командування намагається запобігти зростанню дезертирства серед військовослужбовців 1 та 2 армійських корпусів ЗС РФ, масштаби якого суттєво збільшились з початку березня.

На днях ГУР зафіксувало прибуття на Донбас курсантів і викладачів військової артилерійської академії Санкт-Петербурга та інструкторів, які здійснюють підготовку військових ЗС РФ у Росії.

Нагадаємо, підготовку бойовиків Донбасу підтягують до рівня професійних російських військових.

Як повідомлялось, військові ООС розказали, що знайшли снаряд, нашпигований монетами, обрізками металу, замість детонатора бойовики вставляють гранату з АГС-17 без капсуля, таким чином його підсилюючи.

Напередодні військова розвідка повідомляла, що російське командування на Донбасі ретельно готує артилерійські та мінометні підрозділи гібридної армії. На полігонах тимчасово окупованих територій проводяться практичні стрільби з використанням 122-х та 152-мм артилерійських систем і мінометів.

Раніше розвідка Міноборони повідомила, що на Донбасі окупанти мінують підступи до передової на всіх напрямках.

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