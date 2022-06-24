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    Суспільство

    Залужний розповів, що потрібно для стабілізації ситуації на Луганському напрямку

    Залужний наголосив на важливості постачання важкого озброєння Україні - Залужний розповів, що потрібно для стабілізації ситуації на Луганському напрямку
    Залужний наголосив на важливості постачання важкого озброєння Україні
    фото: facebook.com/CinCAFU

    Залужний провів телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США

    Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відзначив важливість збільшення озброєння в українській армії для паритету з російськими окупантами. Про це він написав у Facebook.

    Залужний провів телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

    Вони обговорили оперативну ситуацію та хід постачання міжнародної технічної допомоги захисникам України.

    «Я загострив увагу на необхідності встановлення вогневого паритету з противником, що дасть змогу стабілізувати ситуацію на найбільш загрозливому Луганському напрямку», – зазначив Залужний.

    Нагадаємо, Кулеба заявив, що єдиною перевагою, яку має Росія на війні проти України, є артилерія.

    Варто зауважити, що в Росії обурені тим, що європейські союзники України передають нашим захисникам радянське озброєння. Погрожують знищувати його під час транспортування до фронту.

    Зазначимо, президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України 9 травня. Це рішення прискорить поставки військової допомоги й допоможе Україні у боротьбі з окупантами.

    Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

    За словами секретаря Ради нацбезпеки й оборони Олексія Данілова, американська зброя в Україну за законом про ленд-ліз почне надходити в найближчі місяці. Це може бути липень-серпень, можливо – вересень.

    Читайте також: Ленд-ліз для України. Як це може змінити хід війни


    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia Валерій Залужний
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    Залужний розповів, що потрібно для стабілізації ситуації на Луганському напрямку