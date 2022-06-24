Залужний розповів, що потрібно для стабілізації ситуації на Луганському напрямку

Залужний провів телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відзначив важливість збільшення озброєння в українській армії для паритету з російськими окупантами. Про це він написав у Facebook.

Залужний провів телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Вони обговорили оперативну ситуацію та хід постачання міжнародної технічної допомоги захисникам України.

«Я загострив увагу на необхідності встановлення вогневого паритету з противником, що дасть змогу стабілізувати ситуацію на найбільш загрозливому Луганському напрямку», – зазначив Залужний.

Нагадаємо, Кулеба заявив, що єдиною перевагою, яку має Росія на війні проти України, є артилерія.

Варто зауважити, що в Росії обурені тим, що європейські союзники України передають нашим захисникам радянське озброєння. Погрожують знищувати його під час транспортування до фронту.

Зазначимо, президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України 9 травня. Це рішення прискорить поставки військової допомоги й допоможе Україні у боротьбі з окупантами.

Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

За словами секретаря Ради нацбезпеки й оборони Олексія Данілова, американська зброя в Україну за законом про ленд-ліз почне надходити в найближчі місяці. Це може бути липень-серпень, можливо – вересень.



