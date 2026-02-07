Ворог запустив понад 400 дронів і ракет по Україні: наслідки атаки

7 лютого зафіксовано влучання 13 ракет та 21 ударного БпЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих БпЛА на трьох локаціях

Основні напрямки удару – Львівщина, Івано-Франківщина, Рівненщина, Вінниччина

З вечора 6 лютого й упродовж ночі 7 лютого противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Сили ППО знешкодии 406 із 477 цілей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Усього військові зафіксували 447 засобів повітряного нападу:

дві ракети «Циркон» (район пуску ТОТ АР Крим);

21 крилата ракета Х-101 (район пуску – акваторія Каспійського моря);

16 крилатих ракет «Калібр» (район пуску – акваторія Чорного моря);

408 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (Крим), Донецьк, близько 250 із них – «шахеди».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 10:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 406 цілей – 24 ракети та 382 безпілотники різних типів:

14 крилатих ракет Х-101;

10 крилатих ракет «Калібр»;

382 ворожих БпЛА різних типів.

інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання 13 ракет та 21 ударного БпЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на трьох локаціях.

Інформація щодо двох ворожих ракет уточнюється.

Атака триває, у повітряному просторі досі є ворожі БпЛА. Повітряні сили закликали дотримуватись правил безпеки.

Нагадаємо, у Київській області станом на восьму ранку 7 лютого тривала ліквідація пожежі в складському приміщенні, що сталася внаслідок ворожої атаки дронів.

Тим часом на Рівненщині є влучання у багатоповерхівку та пошкодження критичної інфраструктури.

Також у ніч на 7 лютого російська окупаційна армія вдарила безпілотниками по обʼєкту критичної інфраструктури на Волині. Унаслідок однієї з атак постраждав обʼєкт критичної інфраструктури у Волинській області.

Івано-Франківська області теж опинилася під ударом крилатих ракет та дронів. У Бурштині зафіксовано серію повторних вибухів.

Вибухи пролунали й у Вінниці, на яку, за повідомленнями військових, летіла швидкісна ціль. Згодом з'явилося повідомлення, що на Вінниччині постраждав навчальний заклад.

Крім того, 7 лютого ворог спрямував на Дніпропетровщину безпілотники. В обласному центрі є пошкодження на території комунального підприємства. Понівечені будівлі, а ще – тролейбуси та інший автотранспорт.

Хмельниччина також потерпала від ракетно-дронової атаки. Поранення дістав один чоловік.