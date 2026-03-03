На Херсонщині через удар ворожого дрона загинув патрульний поліцейський

Старший лейтенант поліції Андрій Анцибор приєднався до лав поліції в Херсоні у 2016 році

Колеги згадують патрульного як сильну, щиру та віддану обов’язку людину

Сьогодні, 3 березня 2026 року, російський безпілотник обірвав життя херсонського патрульного, старшого лейтенанта поліції Андрія Анцибора. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу патрульної поліції України.

Андрій Анцибор присвятив службі майже 10 років – він приєднався до лав поліції Херсона ще у 2016-му, на початку реформи. Колеги згадують його як сильну, щиру та глибоко віддану обов’язку людину. Він залишався вірним присязі у найважчі для міста часи.

«Чуйний, товариський і справедливий – Андрій завжди мав глибоке відчуття обов’язку перед громадою та країною», – зазначають у поліції.

У загиблого героя залишилася сім'я: дружина, 12-річний син та семирічна донька. Андрію назавжди залишиться 39 років.

Колектив патрульної поліції та редакція «Главкома» висловлюють щирі співчуття рідним і близьким полеглого патрульного Андрія Анцибора.

Нагадаємо, на війні загинув голова Інституту Громадянського суспільства Роман Ткачук, він був бійцем 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Збройних сил України.