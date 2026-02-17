Ворог атакував Запоріжжя безпілотниками: є загибла

Жінка, яка отримала поранення внаслідок атаки на місто, загинула

Російські терористи ввечері 17 лютого атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Унаслідок удару загинула жінка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Крім того, через обстріл пошкоджень зазнали житлові будинки. За попередньою інформацією, внаслідок удару «шахедом» пошкоджені вікна та фасади житлових будинків.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова утриматись від ударів по РФ та швидко рухатися до достойної угоди про завершення війни. Однак досі незрозуміло чого хоче Кремль.

Як повідомлялося, загроза російських ударів по Україні досі присутня. Президент Володимир Зеленський заявив, що холодна погода приваблює РФ, тому росіяни надалі будуть намагатися «поставити зиму на службу війні».

Раніше стало відомо, що російська армія вночі проти 17 лютого загалом завдала удару по 12 областях України, внаслідок чого дев’ять людей поранені, серед них є діти. Є пошкодження більш ніж десяти житлових будинків, залізниці.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон закликав прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді підтримати часткове перемир'я між Україною і Росією, зокрема мораторій на удари припинення ударів по цивільних та інфраструктурі.