На Київщині суд заборонив виписувати з гуртожитку чоловіка, який вісім років живе в РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На Київщині суд заборонив виписувати з гуртожитку чоловіка, який вісім років живе в РФ
Суд наголосив: сам факт тривалого непроживання не є автоматичною підставою для втрати права користування житлом
фото з відкритих джерел

Мати просила суд визнати сина таким, що втратив право користування кімнатою, оскільки він близько восьми років проживає в РФ

Бориспільський міськрайонний суд Київської області відмовив жінці у позові про визнання її сина таким, що втратив право на користування житлом, попри те, що він вже вісім років проживає у Російській Федерації. Позивачка стверджувала, що реєстрація сина заважає їй приватизувати кімнату у гуртожитку та оформити субсидію, проте суд визнав аргументи матері недостатніми для примусового зняття її сина з реєстрації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на sud.ua.

Бориспільський міськрайонний суд Київської області розглянув справу №359/3304/25, згідно з матеріалами якої  жінка намагалася довести, що її повнолітній син втратив право користування спільною кімнатою у гуртожитку. За словами позивачки, він виїхав до РФ ще у 2017 році, не підтримує з нею зв’язку та не бере участі в утриманні оселі. Мати пояснила: «прописка» родича стала для неї серйозною проблемою, адже через це вона не може оформити субсидію та приватизувати житло і змушена сплачувати комунальні послуги за двох. 

Обставини справи

За матеріалами справи, позивачка є користувачкою кімнати у гуртожитку в місті Бориспіль. Право на зайняття житлової площі родиною з чотирьох осіб виникло на підставі ордера, виданого виконавчим комітетом міської ради у 2008 році. Серед членів сім’ї був зазначений і відповідач – син позивачки 1986 року народження.

Жінка стверджує, що її син переїхав до РФ на постійне проживання і понад вісім років не проживає у кімнаті та не підтримує зв’язок з матір'ю. Натомість його реєстрація у кімнаті унеможливлює оформлення субсидії, жінка не може реалізувати право на приватизацію кімнати і змушена сплачувати комунальні платежі з урахуванням зареєстрованої особи. На підтвердження своїх слів жінка надала суду акт обстеження житлово-побутових умов, який зафіксував, що фактично у гуртожитку мешкає лише вона.

Правова позиція суду

Ухвалюючи рішення, суд спирався на Конституцію України та практику Європейського суду з прав людини, де наголошується, що втрата житла є крайнім заходом втручання у права людини. Суддя пояснив, що для того, щоб виписати людину примусово, недостатньо самого факту її відсутності понад рік. Мати мала довести, що син не живе вдома саме без поважних причин і свідомо втратив інтерес до цієї нерухомості.

Суд зауважив, що для визнання особи такою, що втратила право користування житлом, необхідно встановити відсутність особи без поважних причин понад один рік та свідому поведінку, яка свідчить про втрату інтересу до житла. При цьому тягар доказування покладається на позивача (стаття 81 ЦПК України).

Суд дійшов висновку, що доказів у справі недостатньо. Зокрема, жінка не привела свідків (сусідів), не надала підтверджень, що в кімнаті немає особистих речей сина і не змогла об’єктивно довести причини його від’їзду. Акт від депутата міської ради про одноосібне проживання жінки також не став вирішальним аргументом, оскільки він лише констатує ситуацію на момент перевірки, але не доводить свідому відмову сина від житла. 

У підсумку суд наголосив, що тривале проживання за кордоном не є автоматичною підставою для виселення. Оскільки тягар доказування лежав на матері, і вона не впоралася з ним, позов залишено без задоволення. 

Нагадаємо, Пенсійний фонд України перерахував житлові субсидії на опалювальний сезон 2025-2026 років та повідомив про здійснені виплати за жовтень у листопаді. Відомство повідомило, як саме перевірити розмір нарахованої субсидії. До слова, житлова субсидія може бути переглянута або скасована, якщо хтось із зареєстрованих членів домогосподарства перебуває за кордоном сукупно більше 60 днів, оскільки це впливає на дохід сім’ї та соціальні норми споживання послуг. 

