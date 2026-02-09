Росіяни атакували дронами Харківщину

Наслідки атаки уточнюються, на місцях працюють екстрені служби

У ніч на 9 лютого російські окупанти атакували безпілотниками Харківщину. Під удар ворожих ударних дронів потрапив один з населених пунктів Малоданилівської громади. Про це повідомив голова Малоданилівської громади Гололобов Олександр, пише «Главком».

За повідомленням Гололобова, внаслідок російського удару постраждала житлова громадська забудова.

Також руйнування житлових будинків, господарських споруд, автомобілів та іншого майна.

Про постраждалих наразі інформації немає. Наслідки атаки уточнюються, на місцях працюють екстрені служби.

До слова, цієї ночі російські терористи атакували Одесу ударними безпілотниками. Через російську атаку загинув чоловік, повідомили в МВА.

За повідомленням очільника Одеської МВА Сергія Лисака, внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали житлові будинки та комунікації.