Головна Київ Новини
search button user button menu button

Атака РФ на Київщину: пошкоджено 100 осель, одна людина загинула

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Атака РФ на Київщину: пошкоджено 100 осель, одна людина загинула
Наслідки атаки на Київщину 22 лютого
фото: Микола Калашник

Після російської атаки у медичних закладах перебувають п’ятеро людей – четверо дорослих та одна дитина

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки російської терористичної армії у Київській області постраждало 17 людей, серед них – четверо дітей. Одна людина у Фастівському районі загинула. Як інформує «Главком», оновлену інформацію станом на 17:00 повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Він уточнив, що у медичних закладах перебувають п’ятеро людей – четверо дорослих та одна дитина.

Атака РФ на Київщину: пошкоджено 100 осель, одна людина загинула фото 1

«Двоє дорослих у важкому стані, ще двоє – у стані середньої тяжкості. Дитина також перебуває у стані середньої тяжкості та отримує всю необхідну медичну допомогу», – поінформував Микола Калашник.

Атака РФ на Київщину: пошкоджено 100 осель, одна людина загинула фото 2

За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки в області пошкоджено понад 100 осель – це приватні будинки та квартири в багатоповерхівках. Ця кількість не є остаточною, бо продовжують надходити заявки власників житла.

Атака РФ на Київщину: пошкоджено 100 осель, одна людина загинула фото 3

Руйнування зафіксовані у Броварському, Обухівському, Бориспільському, Бучанському, Фастівському та Вишгородському районах. Найбільших руйнувань зазнали Бориспільський, Бучанський та Фастівський райони.

Атака РФ на Київщину: пошкоджено 100 осель, одна людина загинула фото 4

«Ступінь руйнувань різний – від повністю зруйнованих до вибитих вікон, пошкоджених дахів і фасадів. Постраждали також об’єкти бізнесу, складські та офісні приміщення, гаражні кооперативи, транспорт», – повідомив начальник ОВА.

Атака РФ на Київщину: пошкоджено 100 осель, одна людина загинула фото 5

Микола Калашник уточнив інформацію про наслідки терористичного удару РФ у кожному з постраждалих районів Київської області:

  • у Броварському районі пошкоджено гаражні бокси, адміністративні та складські будівлі підприємств, офісні приміщення, а також автомобілі та іншу техніку;
  • в Обухівському районі – травмовано троє людей, серед яких дитина, зафіксовано пошкодження об’єкту критичної інфраструктури, підприємств, житлових будинків (приватні та багатоповерхівки), закладу освіти, автомобілів та залізничної інфраструктури;
  • у Бориспільському районі – травмовано одну людину, пошкоджено приватні будинки, ферму та автомобілі, внаслідок вибухової хвилі постраждала церква;
  • у Бучанському районі – травмовано шестеро осіб, серед яких троє дітей, пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі, а також офісні та торговельні приміщення;
  • у Фастівському районі – травмовано семеро людей, серед яких одна дитина, на жаль, унаслідок ворожого удару загинула одна людина, пошкоджено приватні будинки та автомобілі.

«На місцях працюють усі оперативні служби. Рятувальники, медики, поліцейські, комунальники та енергетики роблять усе можливе, щоб ліквідувати наслідки атаки та допомогти людям», – повідомив Микола Калашник.

Атака РФ на Київщину: пошкоджено 100 осель, одна людина загинула фото 6

Нагадаємо, Київ пережив чергову напружену ніч під вогнем балістичних та крилатих ракет. Завдяки роботі сил ППО серйозних руйнувань вдалося уникнути, проте уламки збитих повітряних цілей впали у кількох районах міста, пошкодивши житлові будинки та автомобілі.

Як відомо, у ніч на 22 лютого Росія здійснює чергову ракетну атаку на українську столицю. Повітряна тривога в місті була оголошена о 03:56, після чого Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски ракет у бік Києва.

О 04:00 у місті пролунала серія потужних вибухів. Київська міська військова адміністрація (КМВА) закликала мешканців негайно пройти до укриттів.

Також масована нічна атака на столицю та область 22 лютого 2026 року призвела до пошкоджень житлових будинків у кількох районах. В одному з приміських населених пунктів під удар потрапив будинок народного депутата Дмитра Разумкова, який став свідком руйнування сусідньої оселі та особисто долучився до порятунку людей.

За словами народного депутата, вибух стався внаслідок падіння ракети або її уламків після збиття засобами ППО. Будинок самого Разумкова, який розташований на сусідній вулиці від епіцентру влучання, зазнав значних пошкоджень.

Читайте також:

Теги: вибух росія рятувальники будинок Микола Калашник тривога дитина Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У період 18-20 лютого 2014 року в центрі Києва загинули близько ста осіб
Справи Майдану: завершено розслідування щодо двох командирів «Беркута»
20 лютого, 15:15
ДСНС провела зустріч із генсеком Ради Європи у пунктах допомоги
Генсек Ради Європи відвідав наметові містечка у столиці
17 лютого, 19:59
Удару було завдано по установці виробництва метанолу
СБУ уразила російський хімзавод, який виробляє компоненти для вибухівки – джерело
17 лютого, 15:52
Втрати противника за грудень і січень фактично вичерпали резерви росіян
Лютнева лихоманка: як ЗСУ зривають плани наступу росіян
13 лютого, 16:16
Наразі бої за Костянтинівку фактично відбуваються в передмістя
Бої за Костянтинівку: як Росія ламає власні плани літнього наступу
9 лютого, 10:30
50 років стримування завершилися: США і Росія без ядерних обмежень
США і Росія без ядерного договору. FT оцінила наслідки для світу
2 лютого, 16:48
Наразі графіки відключень світла не діють
У Києві та області 2 лютого 2026 року запроваджено екстрені відключення світла
2 лютого, 11:06
Біля будинків встановлено біотуалети
Комунальна катастрофа у Голосієві: каналізація замерзла, у ваннах плавають фекалії
28 сiчня, 17:38
Кияни у наметі Червоного Хреста
У Голосіївському районі Києва можна отримати гарячі обіди: адреси
26 сiчня, 16:44

Новини

Атака РФ на Київщину: пошкоджено 100 осель, одна людина загинула
Атака РФ на Київщину: пошкоджено 100 осель, одна людина загинула
Віталій Кличко повідомив про наслідки атаки на Київ
Віталій Кличко повідомив про наслідки атаки на Київ
Росія атакує Київ ракетами та безпілотниками, зруйновано будинки (оновлюється)
Росія атакує Київ ракетами та безпілотниками, зруйновано будинки (оновлюється)
В Україні оголошено повітряну тривогу
В Україні оголошено повітряну тривогу
Різанина у Києві: під час масової бійки підліток отримав ножове поранення
Різанина у Києві: під час масової бійки підліток отримав ножове поранення
Куди сходити у Києві 23 лютого – 1 березня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 23 лютого – 1 березня: дайджест культурних подій

Новини

Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
Сьогодні, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
Сьогодні, 18:22
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 08:00
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Сьогодні, 07:30
Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 06:55
В Україні невеликий сніг: погода на 22 лютого
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua