Атака РФ на Київщину: пошкоджено 100 осель, одна людина загинула

Після російської атаки у медичних закладах перебувають п’ятеро людей – четверо дорослих та одна дитина

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки російської терористичної армії у Київській області постраждало 17 людей, серед них – четверо дітей. Одна людина у Фастівському районі загинула. Як інформує «Главком», оновлену інформацію станом на 17:00 повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Він уточнив, що у медичних закладах перебувають п’ятеро людей – четверо дорослих та одна дитина.

«Двоє дорослих у важкому стані, ще двоє – у стані середньої тяжкості. Дитина також перебуває у стані середньої тяжкості та отримує всю необхідну медичну допомогу», – поінформував Микола Калашник.

За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки в області пошкоджено понад 100 осель – це приватні будинки та квартири в багатоповерхівках. Ця кількість не є остаточною, бо продовжують надходити заявки власників житла.

Руйнування зафіксовані у Броварському, Обухівському, Бориспільському, Бучанському, Фастівському та Вишгородському районах. Найбільших руйнувань зазнали Бориспільський, Бучанський та Фастівський райони.

«Ступінь руйнувань різний – від повністю зруйнованих до вибитих вікон, пошкоджених дахів і фасадів. Постраждали також об’єкти бізнесу, складські та офісні приміщення, гаражні кооперативи, транспорт», – повідомив начальник ОВА.

Микола Калашник уточнив інформацію про наслідки терористичного удару РФ у кожному з постраждалих районів Київської області:

у Броварському районі пошкоджено гаражні бокси, адміністративні та складські будівлі підприємств, офісні приміщення, а також автомобілі та іншу техніку;

в Обухівському районі – травмовано троє людей, серед яких дитина, зафіксовано пошкодження об’єкту критичної інфраструктури, підприємств, житлових будинків (приватні та багатоповерхівки), закладу освіти, автомобілів та залізничної інфраструктури;

у Бориспільському районі – травмовано одну людину, пошкоджено приватні будинки, ферму та автомобілі, внаслідок вибухової хвилі постраждала церква;

у Бучанському районі – травмовано шестеро осіб, серед яких троє дітей, пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі, а також офісні та торговельні приміщення;

у Фастівському районі – травмовано семеро людей, серед яких одна дитина, на жаль, унаслідок ворожого удару загинула одна людина, пошкоджено приватні будинки та автомобілі.

«На місцях працюють усі оперативні служби. Рятувальники, медики, поліцейські, комунальники та енергетики роблять усе можливе, щоб ліквідувати наслідки атаки та допомогти людям», – повідомив Микола Калашник.

Нагадаємо, Київ пережив чергову напружену ніч під вогнем балістичних та крилатих ракет. Завдяки роботі сил ППО серйозних руйнувань вдалося уникнути, проте уламки збитих повітряних цілей впали у кількох районах міста, пошкодивши житлові будинки та автомобілі.

Як відомо, у ніч на 22 лютого Росія здійснює чергову ракетну атаку на українську столицю. Повітряна тривога в місті була оголошена о 03:56, після чого Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски ракет у бік Києва.

О 04:00 у місті пролунала серія потужних вибухів. Київська міська військова адміністрація (КМВА) закликала мешканців негайно пройти до укриттів.

Також масована нічна атака на столицю та область 22 лютого 2026 року призвела до пошкоджень житлових будинків у кількох районах. В одному з приміських населених пунктів під удар потрапив будинок народного депутата Дмитра Разумкова, який став свідком руйнування сусідньої оселі та особисто долучився до порятунку людей.

За словами народного депутата, вибух стався внаслідок падіння ракети або її уламків після збиття засобами ППО. Будинок самого Разумкова, який розташований на сусідній вулиці від епіцентру влучання, зазнав значних пошкоджень.