Суд виніс вирок диверсанту, який за $100 підпалив релейну шафу «Укрзалізниці» на Київщині

Свої дії палій знімав на мобільний телефон як «звіт» для замовника, після чого отримав обіцяну винагороду

Жителя Київщини засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна за вчинення диверсії на стратегічному об’єкті «Укрзалізниці». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури. Йдеться про підпал релейної шафи на залізничній колії поблизу Гостомеля у жовтні 2024 року

Слідство встановило, що чоловік спілкувався із замовником підпалу через месенджер Telegram. За винагороду у $100 він погодився підпалити об’єкт, самостійно придбав бензин, прибув до релейної шафи, облив її та підпалив. Свої дії палій знімав на мобільний телефон як «звіт» для замовника, після чого отримав обіцяну винагороду.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні диверсії в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 КК України). Об’єкт, який він пошкодив, входить до переліку стратегічно важливих для економіки та безпеки держави.

«Засуджений усвідомлював значення об’єкта та діяв з метою ослаблення держави в умовах воєнного стану», – зазначили в прокуратурі.

Враховуючи, що чоловік повністю визнав провину та пішов на співпрацю зі слідством, суд призначив покарання – десятирічний термін ув'язнення.

Нагадаємо, поблизу села Клавдієво-Тарасове 18-річний молодик на замовлення російських кураторів, здійснив підпал релейної шафи на залізниці, тепер виконавцю загрожує довічне позбавлення волі.

Раніше співробітники поліції та Служби безпеки України затримали 23-річного мешканця столиці, який, за даними слідства, виконував завдання російських спецслужб. Зловмисник, що шукав легких заробітків у Telegram, підпалив залізничну релейну шафу та військовий автомобіль.