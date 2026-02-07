Шмигаль назвав цілі масованої нічної атаки на Україну

Під ударом були підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ – основа енергомережі України

У ніч на 7 лютого російські окупанти здійснили чергову масовану атаку на енергетичні об’єкти України. Під ударом були ТЕС та підстанції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

Під ударом уночі були підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ – основа енергомережі України. Ворог вдарив також по генерації: Бурштинській ТЕС та Добротвірській ТЕС. Блоки АЕС були розвантажені персоналом.

«Станом на зараз по всій території України застосовано 4,5-5 черг графіків аварійних відключень, а у східних та північних областях – спеціальні графіки аварійних відключень», – повідомив Шмигаль.

Атака на Україну триває. Енергетики приступлять до відновлення, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Тим часом «Укренерго» активувало запит на аварійну допомогу від Польщі.

Як повідомляло «Укренерго», оприлюднені раніше графіки погодинних знеструмлень наразі не діють. Аварійні відключення будуть скасовані лише після стабілізації ситуації в енергосистемі. Громадян закликають стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго своїх регіонів.

Нагадаємо, у ніч на 7 лютого Росія здійснила масштабну атаку ударними безпілотниками та ракетами, під загрозою опинилася низка регіонів України. Близько 02:37 мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання ворожого дрона типу «шахед» у Холодногірському районі міста. Крім того, о 02:43 стало відомо про звуки вибухів у Кропивницькому. Військові заздалегідь попереджали мешканців про наближення ворожих безпілотників до міста.

У Київській області станом на восьму ранку 7 лютого триває ліквідація пожежі в складському приміщенні, що сталася внаслідок ворожої атаки дронів.

Також у ніч на 7 лютого російська окупаційна армія вдарила безпілотниками по обʼєкту критичної інфраструктури на Волині. Унаслідок однієї з атак постраждав обʼєкт критичної інфраструктури у Волинській області.

Івано-Франківська області теж опинилася під ударом крилатих ракет та дронів. У Бурштині зафіксовано серію повторних вибухів.

Вибухи пролунали й у Вінниці, на яку, за повідомленнями військових, летіла швидкісна ціль. Моніторингові канали зазначають, що на Вінницю могли бути спрямовані ракети типу «Циркон».

Крім того, 7 лютого ворог спрямував на Дніпропетровщину безпілотники. В обласному центрі є пошкодження на території комунального підприємства. Понівечені будівлі, а ще – тролейбуси та інший автотранспорт.