Енергетичний терор: стало відомо, скільки разів РФ атакувала об'єкти «Нафтогазу» торік

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Енергетичний терор: стало відомо, скільки разів РФ атакувала об’єкти «Нафтогазу» торік
За час великої війни РФ здійснила 401 атаку на інфраструктуру «Нафтогазу»
фото: AP (ілюстративне)

У 2025 році окупанти били по обʼєктах «Нафтогазу» більше, ніж за попередні три роки разом

Російські війська у 2025 році здійснили 229 атак на обʼєкти «Нафтогазу». Це більше, ніж за попередні три роки разом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що найважчим періодом став жовтень 2025 року. Упродовж місяця по інфраструктурі групи було завдано 25 комбінованих атак.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 401 атаку на інфраструктуру «Нафтогазу». При цьому загалом з 2022 року по об'єктах групи застосовано понад 1 ,7 тис. засобів ураження, включно з ракетами, дронами і артилерією, з яких 1 399 – у 2025 році.

«2025 рік став безпрецедентним за масштабами атак на нашу інфраструктуру – інтенсивність обстрілів була вищою, ніж у попередні роки війни. Попри це, ми забезпечуємо країну газом та підтримуємо стійкість енергосистеми», – каже голова правління компанії Сергій Корецький.

Як пояснив Корецький, прямим наслідком атак стали втрати власного видобутку через що компанія змушена імпортувати додаткові обсяги газу для стабільного проходження опалювального сезону.

Нагадаємо, у ніч на 8 лютого РФ атакувала дронами об’єкти «Нафтогазу» на Полтавщині. Повідомлялося, що активи та обладнання зазнали руйнувань.

До слова, 9 лютого російські загарбники знову атакували об'єкти «Нафтогазу» у Полтавській та Сумській областях.

Теги: Нафтогаз України енергетика обстріл

