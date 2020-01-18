Мережко, який голосував проти заяви щодо Марківа, через 11 год повідомив про технічний збій



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Олександр Мережко проголосував проти парламентської заяви на підтримку українського військового Віталія Марківа

Мережко – єдиний з депутатів, хто натиснув червону кнопку при голосуванні заяви щодо Марківа

Новий голова комітету Ради з зовнішньої політики Олександр Мережко проголосував проти парламентської заяви на підтримку українського військового Віталія Марківа, засудженого в Італії.

Відповідна інформація міститься на сайті Ради.

Зазначимо, постанову Ради у зв'язку з кримінальним переслідуванням Марківа в Італії підтримали 323 нардепи.

Проте новий голова парламентського комітету з зовнішньої політики Олександр Мережко проголосував проти.

Примітно, що він єдиний, хто натиснув червону кнопку при голосуванні. Інші нардепи або не голосували, або утрималися.

Після 11 годин голосування в Раді і критики в соцмережах нардеп написав пояснення на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Мережко запевняє, що при голосуванні стався технічний збій.

«Дуже дивна історія у зв'язку з технічною проблемою при голосуванні. Справа в тому, що ніколи раніше цього не траплялося і збій стався саме тоді, коли почалось голосування за постанову по Марківу. Цікаво й те, що одразу почалась розкрутка цієї «новини». Не знаю, що і думати... Одним словом, треба готуватися то того, що тепер такі дивні випадки можуть траплятися й далі. На жаль, моє обрання комусь дуже не сподобалося...», - написав він.

Нагадаємо, 12 липня суд в італійській Павії засудив бійця Нацгвардії України Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі за обвинуваченням у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.

Як повідомлялось, Україна подала апеляцію на рішення італійського суду в місті Павія по справі українського військовослужбовця Віталія Марківа.