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    Аваков: джерело спроб дестабілізації України знаходиться в Росії

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    Глава МВС України Арсен Аваков - Аваков: джерело спроб дестабілізації України знаходиться в Росії
    Глава МВС України Арсен Аваков

    За словами Авакова, замах на журналіста Аркадія Бабченка в Києві - не тільки ілюстрація відмінної роботи силовиків

    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що замах на Аркадія Бабченка відповів на питання про те, що джерело спроб дестабілізації українського суспільства розташоване в Росії.

    Про це він повідомив у Twitter.

    «Замах на журналіста Аркадія Бабченка в Києві, якому вдалося запобігти - не тільки ілюстрація відмінної роботи особисто Василя Грицака, офіцерів СБУ, Нацполіції і ГПУ, а й чітка відповідь на питання - постійне джерело спроб дестабілізації українського суспільства розташоване в Росії», - написав Аваков.

    Нагадаємо, спецоперацію з попередження замаху на вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка Служба безпеки України готувала два місяці.

    Напередодні ввечері Бабченко зустрівся з президентом Петром Порошенком.

    Як вже відомо, смерть Бабченка була інсценована, але замах на нього готувався. Організатор замаху затриманий.

    В СБУ заявили, що для вбивства Бабченка спецслужби РФ завербували українця та заплатили $40 тисяч. Завербований українець, який називається правоохоронцями організатором убивства, найняв для виконання завдання знайомого — учасника бойових дій на Донбасі (виконавця). Останній отримав 30 тисяч доларів, а організатор залишив собі 10 тисяч доларів за «посередництво». 

    Бабченко у середу ввечері зробив першу публікацію на своїй сторінці у Facebook після інсценування його «вбивства», заявивши «Господи, як же набридло вмирати».

    Увечері 29 травня поліція повідомила, що унаслідок трьох пострілів у спину в своєму будинку в Києві загинув російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко. 

    Президент України Петро Порошенко привітав Службу Безпеки України з успішною операцією та доручив надати журналісту Аркадію Бабченку та його родині цілодобову охорону.

    Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: Спецоперація «Воскресіння Бабченка». Стрес-тест для України

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