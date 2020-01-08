Іранські ЗМІ опублікували імена загиблих українців на борту літака МАУ

Іранські ЗМІ опублікували імена загиблих українців на борту літака МАУдокумент
У свою чергу глава МЗС України опублікував список громадян, які перебували на борту літака, що розбився в Ірані
Іранське агентство новин ISNA опублікувало імена українців, які загинули внаслідок катастрофи літака «Міжнародних авіаліній України» Boeing 737 в Тегерані.
Про це йдеться на сайті агентства.
Члени екіпажу:
- Сергій Хоменко
- Катерина Статник
- Марина Микитюк
- Валерия Овчарук
- Володимир Гапоненко
- Юлия Сологуб
- Олексій Наумкін
- Ігорь Матков
- Денис Лихно
Пасажири:
- Олена Малахова
- Ольга Кобюк
- Іран - 82;
- Канада - 63;
- Україна - 2+9 (екіпаж)
- Швеція - 10;
- Афганістан - 4;
- ФРН - 3;
- Велика Британія - 3.
Наразі нам відома наступна інформація щодо країн походження загиблих в катастрофі #PS752:— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 8, 2020
Іран - 82;
Канада - 63;
Україна - 2 + 9(екіпаж);
Швеція - 10;
Афганістан - 4;
ФРН - 3;
Велика Британія - 3.
Висловлюємо наші співчуття. Українська влада продовжує розслідування.
Також нагадаємо, що Україна проводить переговори з Іраном щодо підтвердження безпечного вильоту для двох літаків, які мають транспортувати загиблих українців в результаті авіакатастрофи. В Ірані заявили, що загиблих впізнати неможливо.
Раніше повідомлялося, що Офіс генерального прокурора розпочав розслідування авіакатастрофи в Ірані.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 статті 276 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей).
Нагадаємо, посольство України прибрало з сайту інформацію про «версія теракту виключається». У МЗС заявили, що причина авіакатастрофи українського літака в Ірані буде озвучена після висновків спеціальної комісії.
Нагадаємо, що на місці катастрофи українського літака в Ірані в середу, 8 січня, виявлено обидва чорних ящики.
За останніми даними РНБО України, на борту літака МАУ рейсу PS752, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири. Раніше попередній список загиблих українців оприлюднили ЗМІ. В авіакомпанії МАУ повідомили імена членів екіпажу з літака, який зазнав катастрофи в Ірані.
Як відомо, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані в середу, 8 січня.
Як повідомляв «Главком», лайнеру Boeing 737-800 МАУ було лише три з половиною роки. Літак із серійним номером 38124 було вироблено 3,6 роки тому у Renton (RNT) США. І він був взятий в лізинг у американської компанії Varangian Leasing LLC із заводу.
Літак здійснював рейс Тегеран-Київ та зник з радарів на шостій хвилині після злету.