  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Іранські ЗМІ опублікували імена загиблих українців на борту літака МАУ

    документ
    • Розсилка
    Літак МАУ із 11 українцями на борту розбився в Тегерані 8 січня&nbsp; - Іранські ЗМІ опублікували імена загиблих українців на борту літака МАУ
    Літак МАУ із 11 українцями на борту розбився в Тегерані 8 січня 
    Фото: @ISNAMEDIA

    У свою чергу глава МЗС України опублікував список громадян, які перебували на борту літака, що розбився в Ірані

    Іранське агентство новин ISNA опублікувало імена українців, які загинули внаслідок катастрофи літака «Міжнародних авіаліній України» Boeing 737 в Тегерані.

    Про це йдеться на сайті агентства.

    Члени екіпажу:

    • Сергій Хоменко
    • Катерина Статник
    • Марина Микитюк
    • Валерия Овчарук
    • Володимир Гапоненко
    • Юлия Сологуб
    • Олексій Наумкін
    • Ігорь Матков
    • Денис Лихно

    Пасажири:

    • Олена Малахова
    • Ольга Кобюк
    Крім того з'явилася інформація про громадянство загиблих під час катастрофи літака МАУ в Ірані.
     
    Глава МЗС Вадим Пристайко у своєму Twitter опублікував список громадян, які перебували на борту. 
    • Іран - 82;
    • Канада - 63;
    • Україна - 2+9 (екіпаж)
    • Швеція - 10;
    • Афганістан - 4;
    • ФРН - 3;
    • Велика Британія - 3.

    Також нагадаємо, що Україна проводить переговори з Іраном щодо підтвердження безпечного вильоту для двох літаків, які мають транспортувати загиблих українців в результаті авіакатастрофи. В Ірані заявили, що загиблих впізнати неможливо.

    Раніше повідомлялося, що Офіс генерального прокурора розпочав розслідування авіакатастрофи в Ірані.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 статті 276 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей).

    Нагадаємо, посольство України прибрало з сайту інформацію про «версія теракту виключається». У МЗС заявили, що причина авіакатастрофи українського літака в Ірані буде озвучена після висновків спеціальної комісії.

    Нагадаємо, що на місці катастрофи українського літака в Ірані в середу, 8 січня, виявлено обидва чорних ящики.

    За останніми даними РНБО України, на борту літака МАУ рейсу PS752, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири. Раніше попередній список загиблих українців оприлюднили ЗМІ. В авіакомпанії МАУ повідомили імена членів екіпажу з літака, який зазнав катастрофи в Ірані. 

    Як відомо, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані в середу, 8 січня. 

    Як повідомляв «Главком», лайнеру Boeing 737-800 МАУ було лише три з половиною роки. Літак із серійним номером 38124 було вироблено 3,6 роки тому у Renton (RNT) США. І він був взятий в лізинг у американської компанії Varangian Leasing LLC із заводу.

    Літак здійснював рейс Тегеран-Київ та зник з радарів на шостій хвилині після злету. 

    Іран авіакатастрофа літак Boeing українці МАУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ