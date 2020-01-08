Іранські ЗМІ опублікували імена загиблих українців на борту літака МАУ документ



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Літак МАУ із 11 українцями на борту розбився в Тегерані 8 січня Фото: @ISNAMEDIA

У свою чергу глава МЗС України опублікував список громадян, які перебували на борту літака, що розбився в Ірані

Іранське агентство новин ISNA опублікувало імена українців, які загинули внаслідок катастрофи літака «Міжнародних авіаліній України» Boeing 737 в Тегерані.

Про це йдеться на сайті агентства.

Члени екіпажу:

Сергій Хоменко

Катерина Статник

Марина Микитюк

Валерия Овчарук

Володимир Гапоненко

Юлия Сологуб

Олексій Наумкін

Ігорь Матков

Денис Лихно

Пасажири:

Олена Малахова

Ольга Кобюк

Крім того з'явилася інформація про громадянство загиблих під час катастрофи літака МАУ в Ірані.

Глава МЗС Вадим Пристайко у своєму Twitter опублікував список громадян, які перебували на борту.

Іран - 82;

Канада - 63;

Україна - 2+9 (екіпаж)

Швеція - 10;

Афганістан - 4;

ФРН - 3;

Велика Британія - 3. Наразі нам відома наступна інформація щодо країн походження загиблих в катастрофі #PS752:

Іран - 82;

Канада - 63;

Україна - 2 + 9(екіпаж);

Швеція - 10;

Афганістан - 4;

ФРН - 3;

Велика Британія - 3.

Висловлюємо наші співчуття. Українська влада продовжує розслідування. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 8, 2020

Також нагадаємо, що Україна проводить переговори з Іраном щодо підтвердження безпечного вильоту для двох літаків, які мають транспортувати загиблих українців в результаті авіакатастрофи. В Ірані заявили, що загиблих впізнати неможливо.

Раніше повідомлялося, що Офіс генерального прокурора розпочав розслідування авіакатастрофи в Ірані.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 статті 276 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей).

Нагадаємо, посольство України прибрало з сайту інформацію про «версія теракту виключається». У МЗС заявили, що причина авіакатастрофи українського літака в Ірані буде озвучена після висновків спеціальної комісії.

Нагадаємо, що на місці катастрофи українського літака в Ірані в середу, 8 січня, виявлено обидва чорних ящики.

За останніми даними РНБО України, на борту літака МАУ рейсу PS752, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири. Раніше попередній список загиблих українців оприлюднили ЗМІ. В авіакомпанії МАУ повідомили імена членів екіпажу з літака, який зазнав катастрофи в Ірані.

Як відомо, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані в середу, 8 січня.

Як повідомляв «Главком», лайнеру Boeing 737-800 МАУ було лише три з половиною роки. Літак із серійним номером 38124 було вироблено 3,6 роки тому у Renton (RNT) США. І він був взятий в лізинг у американської компанії Varangian Leasing LLC із заводу.

Літак здійснював рейс Тегеран-Київ та зник з радарів на шостій хвилині після злету.