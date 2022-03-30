Авіаудар по Миколаївській ОДА: інформація станом на ранок (фото)

Рятувальники працюють позмінно, на місці перебуває вісім одиниць техніки та 38 співробітників ДСНС

У Миколаєві працівники ДСНС досі розбирають завали будівлі облдержадміністрації, по якій 29 березня було завдано удару. Станом на ранок 30 березня відомо про 12 загиблих, ще 33 людини поранені, повідомили в ДСНС.

Рятувальники врятували 18 осіб, яких передано бригадам швидкої медичної допомоги. Рятувальники працюють позмінно, на місці перебуває вісім одиниць техніки та 38 співробітників ДСНС.

Нагадаємо, 29 березня близько 08:45 у м. Миколаїв внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю, де розташована облдержадміністрація та обласна рада, сталося руйнування центральної секції будівлі.

За даними голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма, врятуватися змогли від 50 до 100 осіб.

Крім цього, як відомо, було влучання і в житловий будинок. Згодом рашисти обстріляли палац дитячої творчості у Миколаєві.