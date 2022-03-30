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    Події в Україні

    Авіаудар по Миколаївській ОДА: інформація станом на ранок (фото)

    Російські війська вранці 29 березня пробили наскрізь будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації - Авіаудар по Миколаївській ОДА: інформація станом на ранок (фото)
    Російські війська вранці 29 березня пробили наскрізь будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації
    фото: ДСНС

    Рятувальники працюють позмінно, на місці перебуває вісім одиниць техніки та 38 співробітників ДСНС

    У Миколаєві працівники ДСНС досі розбирають завали будівлі облдержадміністрації, по якій 29 березня було завдано удару. Станом на ранок 30 березня відомо про 12 загиблих, ще 33 людини поранені, повідомили в ДСНС.

    Рятувальники врятували 18 осіб, яких передано бригадам швидкої медичної допомоги. Рятувальники працюють позмінно, на місці перебуває вісім одиниць техніки та 38 співробітників ДСНС.

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    Авіаудар по Миколаївській ОДА: інформація станом на ранок (фото)
    Авіаудар по Миколаївській ОДА: інформація станом на ранок (фото)
    Авіаудар по Миколаївській ОДА: інформація станом на ранок (фото)
    фото: ДСНС

    Нагадаємо, 29 березня близько 08:45 у м. Миколаїв внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю, де розташована облдержадміністрація та обласна рада, сталося руйнування центральної секції будівлі.

    За даними голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма, врятуватися змогли від 50 до 100 осіб.

    Крім цього, як відомо, було влучання і в житловий будинок. Згодом рашисти обстріляли палац дитячої творчості у Миколаєві.

    Теги: росія окупанти війна Миколаївщина Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    Авіаудар по Миколаївській ОДА: інформація станом на ранок (фото)