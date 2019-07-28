Автори українофобського фільму про Україну обіцяють зробити з нього мінісеріал



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Ігор Лопатьонок: коли в серпні-вересні цього року вийде чотирисерійна версія, там буде більше матеріалу, який не увійшов у фільм

Режисер проросійської стрічки «В боротьбі за Україну» Ігор Лопатьонок в інтерв’ю «Главкому» повідомив, що у серпні-вересні цього року вийде чотирисерійна версія фільму.

На питання, чи не є фейком те, що режисер у своєму фільмі не договорює, жодного слова про роль Росії у трагічних подіях в Україні, хоча Путін є одним з героїв стрічки, Лопатьонок зазначив, що на екрані глядачі бачать суто його погляд.

«Цей фільм – це витвір мистецтва, це арт у якомусь сенсі. Хоча це документальне кіно, але це Feature documentary (історія, написана у неформальному стилі). На екрані ви бачите мій погляд. Якщо я не поставив ті чи інші запитання, значить, я не вважав це за потрібне зробити, або у мене не було екранного часу. От коли вийде чотирисерійна версія, а це станеться у серпні-вересні цього року, там буде більше матеріалу, який не увійшов у фільм», - розказав режисер.

Він додав, що в цих чотирьох серіях також йтиметься про те, що на Заході немає консолідованої позиції щодо України, як про це говорив Петро Порошенко.

«Насправді Захід все більше і більше має побоювань і тривог щодо України. Спікери про це будуть говорити у чотирьох серіях, які невдовзі вийдуть. Ви обвинувачуєте мене у проросійській позиції? Якщо моя позиція збігається з баченням пана Медведчука і пана Путіна, то це відстоювання тієї правди, яку я вважаю правдою», - наголосив Лопатьонок.

Як повідомлялось, на початку липня в італійському Таорміне (острів Сицилія) на кінофестивалі відбулася презентація документального повнометражного фільму «Нерозказана історія України» («У боротьбі за Україну»). Ще до своєї прем’єри на телебаченні в Україні ця стрічка спровокувала скандал: фільм пропагує саме ту сумнозвісну паралельну реальність, вигадану російськими пропагандистами.

Авторами документалки про Україну стали американський режисер українського походження Ігор Лопатьонок та оскароносний режисер Олівер Стоун, який вже був помічений у співпраці з путінською Росією. Головними героями стрічки стали одіозний проросійський політик Віктор Медведчук, його дружина Оксана Марченко та їхній кум Володимир Путін. Головний мессидж – Україна керується Заходом, криваві події на Майдані – справа рук Заходу, і чи не єдиною людиною, яка може зупинити війну на Донбасі і з якою Путін готовий сісти за стіл переговорів, є Медведчук. Політична партія «Опозиційна платформа – «За життя», лідером якої він є, використали цей фільм у виборчій кампанії.

Але обіцяний показ його по телебаченню таки не відбувся. Намір це зробити мав телеканал «112», який входить у сферу впливу Медведчука. Свій протест відразу ж висловили громадські активісти і проукраїнські партії, а Нацрада погрожувала накласти санкції на мовника. Канал кілька разів змінював дату і час виходу стрічки.

У ніч на 13 липня невідомі вистрелили по будівлі «112» із гранатомета, і хоча ніяких суттєвих пошкоджень офіс не зазнав, керівництво каналу використало інцидент як причину для скасування показу.