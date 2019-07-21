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    Медведчук заявив, що не бачить себе віцеспікером

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    Віктор Медведчук прокоментував дані перших екзитполів&nbsp; - Медведчук заявив, що не бачить себе віцеспікером
    Віктор Медведчук прокоментував дані перших екзитполів 

    Кум Путіна звинуватив колишніх політичних партнерів у веденні кампанії проти своєї політичної сили

    Один із лідерів партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук заявив, що не бачить себе віцеспікером парламенту. Він також додав, що «посади їх не цікавлять». Про це повідомив кореспондент Главкома.

    Спілкуючись із журналістами, Медведчук звинуватив колишніх політичних партнерів у веденні кампанії проти своєї політичної сили.

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    «Ми задоволені результатом, але задоволені не до кінця. Ми критично ставимося… до того, що ви зараз бачите у вигляді цифр, все-таки це результати екзитполів на 18-ту годину, гадаю, що вони зміняться», – сказав Медведчук у виборчому штабі.

    «Зараз настає дуже серйозний етап боротьби, розслаблятися не можна і святкувати не можна, тому що та кампанія була щодо нас і велася під час виборчої кампанії, ті порушення йдуть у першу чергу від колишніх наших колег, від «Опозиційного блоку», який, на жаль, посів дуже брудну нішу в своїй боротьбі проти нас», – наголосив кум Путіна.

    До Верховної Ради дев’ятого скликання проходять п'ять партій, свідчать дані Національного екзитполу, оприлюднені після закриття виборчих дільниць.

    Дані опитування на виході з дільниць наведені станом на 18:00.

     

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