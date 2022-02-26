Військові збили російський винищувач над Чорним морем
Зенітним ракетним підрозділом командування Повітряних сил знищено російський винищувач Су-30М
На третій день війни Росії проти України наші військові збили ще один російський винищувач. Цього разу в акваторії Чорного моря, повідомляє пресцентр Сухопутних військ ЗСУ.
«В акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Командування Повітряних сил Збройних сил України знищено російський винищувач Су-30М», – йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що у Чорному морі російський корабель збив свій військовий літак.
Також посеред ночі Україна збила російську ракету, що летіла в бік дамби Київського водосховища.
Напередодні українці ефектно знищили російський винищувач під Харковом.
25 лютого над Києвом вночі збили щонайменше дві ракети і винищувач СУ-27.