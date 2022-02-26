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    Події в Україні

    Військові збили російський винищувач над Чорним морем

    Ще один винищувач окупантів знищено - Військові збили російський винищувач над Чорним морем
    Ще один винищувач окупантів знищено
    фото: Сухопутні війська ЗС України

    Зенітним ракетним підрозділом командування Повітряних сил знищено російський винищувач Су-30М

    На третій день війни Росії проти України наші військові збили ще один російський винищувач. Цього разу в акваторії Чорного моря, повідомляє пресцентр Сухопутних військ ЗСУ.

    «В акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Командування Повітряних сил Збройних сил України знищено російський винищувач Су-30М», – йдеться у повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що у Чорному морі російський корабель збив свій військовий літак.

    Також посеред ночі Україна збила російську ракету, що летіла в бік дамби Київського водосховища.

    Напередодні українці ефектно знищили російський винищувач під Харковом.

    25 лютого над Києвом вночі збили щонайменше дві ракети і винищувач СУ-27.

    Теги: Росія окупанти Чорне море ЗСУ літак військові #stoprussia
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    Військові збили російський винищувач над Чорним морем