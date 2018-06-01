Бабченко розповів, кому планує передати зібрані на його похорон гроші

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Журналіст Аркадій Бабченко

Журналіст заявив, що знає, куди витратити зібрані кошти

Журналіст Аркадій Бабченко має намір передати гроші, які було перераховано на його похорон, на потреби операції Об'єднаних сил.

Про це він повідомив журналістам.

«Якщо вони справді зібрали, якщо ці гроші прийдуть, то їх буде переведено, наприклад, медикам в АТО (теперішня операція Об'єднаних сил, - ред.) потрібно ще машину полагодити. Я знаю, куди їх витратити. Якщо ці гроші прийдуть, то я переведу на АТО, безумовно», - сказав Бабченко.

Також Бабченко розповів, що господарі квартири, де сталося інсценування вбивства журналіста, ледь не отримали інфаркт, коли дізналися про подію.

«З господарями вже зв'язувалися. Сказали, ледь інфаркт не дістали», - зазначив він.

За даними соцмереж, загалом на похорон Аркадія Бабченка було зібрано 3 тис. 377 доларів і 13 центів. Ці гроші передадуть дружині журналіста.

Нагадаємо, у четвер ввечері суд заарештував Бориса Германа, підозрюваного в організації «вбивства» журналіста Аркадія Бабченка, на 60 діб.

У суді Герман назвав себе агентом СБУ. Натомість прокурор спростував цю інформацію.

Також стало відомо, що виконавцем «вбивства» Бабченка виявився учасник АТО Олексій Цимбалюк.

Раніше генеральний прокурор заявив, що серед 30 людей, на яких готувалися замахи, є одеський активіст та співробітник ФСБ Росії.

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Джерело: 112 Україна