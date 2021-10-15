Бабченко, який втік з України, розказав про політиків, яким він симпатизує

Аркадій Бабченко: «Демократична проєвропейська, проукраїнська сила мене цілком влаштовує»

Якби проросійському журналісту Аркадію Бабченку довелося бути дотичним до української політики, то він би обрав демократичну проєвропейську, проукраїнську силу. Про це журналіст-втікач розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Будь-яка демократична проєвропейська, проукраїнська сила мене цілком влаштовує. Гіпотетично. Але ж я не громадянин України і не можу ні до кого приєднуватися. «Демсокира», от я за них топлю», – уточнив Бабченко.

Журналіст також вважає, що в Україні немає потреби створювати нові політичні сили, а слід концентруватися довкола чогось одного… Україна нині перебуває у стані війни та розпилюватися на десять фронтів, я просто не бачу в цьому сенсу. Виберіть кого завгодно проукраїнського. Хоч Турчинова обирайте. Ця людина, безумовно, герой України. Я от людина атеїстична, а він – релігійна, він проти абортів, я – за. Але я би до нього приєднався. Тобто, на цій стадії мені якось байдуже, про аборти ми поговоримо потім, після перемоги, наприклад», – уточнив Бабченко.

Також Бабченко заявив, що проукраїнська позиція та нова риторика президента Володимира Зеленського ніщо інше, як гра в рейтинги.

Нагадаємо, у липні 2020 Росія внесла журналіста Бабченка до списку терористів.

У листопаді 2019 року російський журналіст Аркадій Бабченко залишив територію України. Він повідомив, що основною причиною його переїзду з України до Ізраїлю була загроза життю та безпеці сім'ї.

Як відомо, у резонансній справі про «замах у Києві на опозиційного російського журналіста Аркадія Бабченка» 1 жовтня 2018 року набув сили вирок організатору «вбивства» – 50-річному Борису Герману, співвласнику та комерційному директору збройного підприємства «Шмайсер».

Раніше Бабченко, якого планували вбити у Києві, оприлюднив у соцмережі папери, які він назвав орієнтуванням ФСБ на своє вбивство.

Аркадій Аркадійович Бабченко народився у 1977 році у Москві. Журналіст та прозаїк. Через репресії та переслідування журналістів переїхав у 2017 році спочатку до Чехії, а того ж року – до України. 29 травня 2018 року ЗМІ повідомили, що Аркадія застрелили в його будинку в Києві. Наступного дня на пресконференції СБУ, на якій був присутній і Аркадій, було оголошено, що це була спецоперація з викриття російської агентури. З 2019 року жив у Ізраїлі. Востаннє з’являвся на публіці в Естонії.







