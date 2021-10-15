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    Думки вголос

    Візит Нуланд до Москви та «особливий статус Донбасу»

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

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    На перемовинах у Росії заступниця держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд обговорила Мінські угоди й відновлення миру на Донбасі - Візит Нуланд до Москви та «особливий статус Донбасу»
    На перемовинах у Росії заступниця держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд обговорила Мінські угоди й відновлення миру на Донбасі

    Україні треба не сидіти та чекати, а дуже чітко формулювати наші позиції

    Мовою оригіналу

    По поводу визита Нуланд в Москву и темы «особого статуса» (как это звучит в заявлениях рос стороны)

    Позвонили из одного российского издания с вопросом: «Олеся, как вы можете прокомментировать заявление Нуланд и Козака о необходимости особого статуса для Донбасса? И то, что по сути это заявление повторяет слова Байдена и Путина после встречи в Женеве»?

    Была сильно удивлена таким вопросом. Потому что со стороны РФ позиция российской стороны подается так, как будто это и американская позиция, а это на так.

    Что касается заявлений по итогам встречи Байден-Путин в Женеве, то тогда вообще только прозвучала фраза о Минских соглашениях и разной их трактовке сторонами. А в коммюнике по итогам встречи Байден-Зеленский Минские соглашения вообще не упоминались.

    Если же говорить по существу навязываемого Россией особого статуса, то, во-первых, в Минских соглашениях нет формулировки про особый статус, есть пункт «об особенностях местного самоуправления для ОРДЛО», стригу одно и тоже. И Украина давно приняла такой закон, он не работающий, но периодически продлевается. А не работающий он, потому что для больших полномочий в рамках местного самоуправления в ОРДЛО должны пройти выборы, согласно украинского законодательства и украинского правового поля, а также с соблюдением международных стандартов. Но такие выборы, как мы понимаем, России не нужны (зачем тогда война затевалась?). Во-вторых, в России до сих пор не могут понимать, что никакие особые статусы, цель которых юридически закрепить де-факт присутствие в ОРДЛО России, а на Украины, – невозможно. Для этого нет ни голосов в ВР, ни согласия общества.

    И, наконец, о самом визите в целом. Кроме Украины, там обсуждалось и много других вопросов (во время встречи Нуланд с Рябковым), по которым, судя по публичной информации, так и не достигнуты договорённости. 1. Восстановление работы дипмиссий, о чем так и не договорились (как известно, Нуланд исключили из списка буквально накануне визита в обмен на снятие санкций с рос дипломата Воронцова для его участия в заседании ООН). 2. Афганистан – присутствие США (хотя бы на уровне допуска к информации) в Таджикистане и Узбекистане, Россия против. 3. Кибератаки, в которых обвиняется много хакерских групп, находящихся территориально в России. Нет никаких предпосылок считать, что здесь есть шаги в направлении сотрудничества – обсуждения темы кибератак США и ещё 30 стран в онлайн-формате проходит без участия России.

    Ну а вывод для Украины такой. Россия очень активна в своих предложениях и российской информационной подаче событий. Украине надо не сидеть и ждать, а очень четко формулировать наши позиции, чтобы в принципе даже на допускать возможные обсуждения отдельных инициатив.

    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: Росія Донбас США Вікторія Нуланд Мінські угоди ОРДЛО
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    Візит Нуланд до Москви та «особливий статус Донбасу»