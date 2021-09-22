У Німеччині чоловік застрелив касира через прохання вдягнути маску

Під час допиту чоловік пояснив, що є противником карантинних обмежень

Касир відмовився обслуговувати клієнта АЗС, нагадавши про необхідність носити маску в громадських місцях

У місті Ідар-Оберштайн у федеральній землі Рейнланд-Пфальц у Німеччині 20-річного касира АЗС застрелив клієнта заправки за вимогу надіти маску. Про це з посиланням на поліцію повідомляє DW.

Увечері 19 вересня 49-річний німець, що раніше не потрапляв у поле зору поліції, прийшов на АЗС, щоб купити пиво. Касир відмовився обслуговувати його, нагадавши про вимогу носити маску в громадських місцях.

Тоді підозрюваний повернувся додому, взяв пістолет і повернувся на заправку. Він зайшов туди в медичній масці, взяв пиво, підійшов до каси і зняв маску. Коли касир знову зробив йому зауваження, чоловік застрелив хлопця. Зловмисник «цілеспрямовано вистрілив жертві в голову», заявили в прокуратурі.

Потім чоловік втік з місця злочину, але на наступний ранок прийшов «у супроводі жінки» у відділення поліції і зізнався у скоєному. Під час допиту він пояснив, що є противником карантинних обмежень, був психологічно пригнічений пандемією і «не бачив іншого способу» висловити своє невдоволення.

Стрілець визнав свою провину, заявивши, що касир, який дотримувався правил захисту від коронавірусу, здався йому «відповідальним за ситуацію». Тепер чоловік заарештований і перебуває в СІЗО.

Також напередодні у Німеччині чоловік узяв у заручники пасажирів автобуса.

До слова, після епідемії іспанського грипу в Європі почали виявляти велику кількість пацієнтів з незвичайним захворюванням, яке викликало важку летаргію, нервові розлади, а також головні болі і сплутаність свідомості. Хворобу стали іменувати летаргічним енцефалітом, і від нього постраждали понад 1 млн осіб.

Нагадаємо, британські та американські вчені заявили про вплив коронавірусу на психічне здоров'я. Відзначається, що кожен третій, хто перехворів на Covid-19 страждає від нервового чи психічного розладу через шість місяців після зараження.

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