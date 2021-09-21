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    СБУ затримала танкіста «ДНР»

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    Зловмисника затримали, коли він намагався таємно перетнути лінію розмежування - СБУ затримала танкіста «ДНР»
    Зловмисника затримали, коли він намагався таємно перетнути лінію розмежування
    фото з відкритих джерел

    Бойовик втік з окупованої території у пошуках роботи

    Служба безпеки України затримала в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовика прокремлівської терористичної організації «ДНР».

    Як повідомляється, зловмисника було викрито під час спроби таємного перетину лінії розмежування.

    Співробітники СБУ з’ясували, що з 2016 року затриманий входив до складу одного з танкових підрозділів окупаційних сил РФ і причетний до обстрілів позицій українських військових, проте зараз вирішив перейти на підконтрольну Україні територію в пошуках роботи.

    Бойовику вже повідомлено про підозру по ст. 258−3 (участь у терористичній групі чи терористичної організації) Кримінального кодексу (до 15 років позбавлення волі) та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

    Нещодавно СБУ затримала «заступника директора» аеропорту Сімферополь. Під час захоплення українського півострова російськими військами зловмисник приєднався до терористичного угруповання, відомої як «Самооборона Криму», і брав участь у захопленні стратегічно важливих об'єктів, зокрема, аеропорту та регіонального підрозділу «Кримаероруху».

    Також силовики затримали бойовика, який штурмував будівлю СБУ в Луганську. Після штурму, заявляють у СБУ, підозрюваний перевіряв документи, речі та автомобілі людей, які перетинали міст через Сіверський Донець біля Станиці Луганської.

    Крім того, з'ясувалося, що підприємство на Луганщині понад два роки фінансувало терористів «ЛНР».

    Додамо, що раніше СБУ затримала колишнього командира батальйону «Оплот».

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі СБУ ДНР ЛНР
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    СБУ затримала танкіста «ДНР»