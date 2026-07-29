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Центр протидії дезінформації викрив інформаційну атаку проти ГУР

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Центр протидії дезінформації викрив інформаційну атаку проти ГУР
Інформація про нібито кадрові рішення у ГУР не відповідає дійсності
фото: Центр протидії дезінформації

Росія поширює фейк про нібито звільнення одного із заступників начальника ГУР

Центр протидії дезінформації зафіксував скоординовану інформаційну атаку ворога, спрямовану на дискредитацію Головного управління розвідки Міноборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЦПД.

Зазначається, що Росія поширює фейк про нібито звільнення одного із заступників начальника ГУР у зв'язку із замахом на українського бізнесмена за кордоном.

«Кампанія розпочалася з публікацій на сумнівних майданчиках, зокрема на ресурсі, вебсайт якого заблокований в Україні через постійні вкиди та дискредитацію спецслужб, а його власник проживає за межами нашої держави. Брехню поширювали через пов'язані з ним та росіянами профілі в соцмережах (деякі з них мають фейкові імена) і Telegram-канали. Також фіксувалися спроби штучного розгону та розміщення цих матеріалів в українському інформаційному полі», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, Центр наголосив, що державні медіа РФ оперативно масштабували фейк, вигадавши «кадрові чистки в ГУР після проваленого замаху в Монако» та «втрату контролю».

«Ворог намагається викривити реальний стан справ, маніпулюючи іменами та вигадуючи «внутрішні конфлікти» між силовими структурами України. Кінцевою метою є дискредитація воєнної розвідки України. Інформація про нібито кадрові рішення у ГУР МО не відповідає дійсності», – підкреслив Центр.

Також Центр протидії дезінформації зафіксував масовану інформаційну атаку на головнокомандувача Збройних сил України генерал-майора Михайла Драпатого. У Facebook, Threads та на інших платформах масово поширюються фейки, маніпулятивні повідомлення та неперевірені чутки щодо головнокомандувача ЗСУ.

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Теги: Центр протидії дезінформації ГУР фейк

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