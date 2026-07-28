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Чи вдарить Іран ракетами по Україні? Заява Центру протидії дезінформації

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Чи вдарить Іран ракетами по Україні? Заява Центру протидії дезінформації
Балістична ракета Sejjil
фото: defence-ua.com

Україна перебуває в зоні досяжності іранських ракет

Офіційних даних про намір Ірану бити ракетами по Україні немає. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає «Главком».

«Наразі немає офіційних даних про намір Ірану бити ракетами по Україні», – йдеться у повідомленні.

Чи вдарить Іран ракетами по Україні? Заява Центру протидії дезінформації фото 1

Зокрема, Коваленко наголосив: «Окремо додам, щоб уникнути маніпуляцій: офіційних даних (саме офіційних) про підготовку такого удару наразі немає. Але зброя в Ірану для таких дій потенційно є».

Нагадаємо, 26 липня Міністерство закордонних справ Ірану публічно звинуватило Україну в ударі по судну в Каспійському морі. У Тегерані стверджують, що внаслідок атаки загинув один моряк, ще один отримав поранення, та заявили, що цей інцидент «не може залишитися без відповіді».

Як повідомлялося, після різкої заяви Тегерана на адресу України фахівці звернули увагу на можливості іранського ракетного арсеналу. Частина балістичних ракет середньої дальності, які перебувають на озброєнні Ірану, теоретично здатна досягати української території безпосередньо з пускових позицій у північних районах країни.

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Теги: Центр протидії дезінформації Іран

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