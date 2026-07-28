Кремль приховано друкує гроші для фінансування війни: деталі від розвідки

Служба зовнішньої розвідки: Кремль дедалі більше фінансує війну за рахунок емісійного ресурсу, а не ринкових грошей

Росія вже не здатна фінансувати витрати на війну лише традиційними методами, тому дедалі частіше вдається до прихованого друку рублів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

«Російський уряд уже не може залучати необхідні кошти на ринку, він змушує державні банки скуповувати облігації федерального займу, а ліквідність для цього забезпечує Центробанк. Формально це розміщення ОФЗ, але фактично – використання банківської системи як каналу для створення нових грошей», – йдеться у повідомленні.

Розвідка пояснила, що Мінфін РФ випускає боргові папери, держбанки їх купують, а Центробанк підтримує додатковими ресурсами. У результаті державний борг стає інструментом непрямої емісії. Бюджет отримує кошти, але ціною залежності економіки від друкування рублів і зростання інфляційних ризиків.

За словами розвідки, для цього Мінфін РФ зареєстрував два нові випуски ОФЗ-флоатерів: на $6,4 млрд із погашенням у 2037 році та на $12,8 млрд – у 2042 році. Станом на 1 липня російські банки вже тримали державні облігації на $248,1 млрд, або близько 9% активів банківського сектору. Від початку року їхній портфель зріс ще на $6,5 млрд.

«Причина такого кроку – стрімке зростання дефіциту бюджету. За перше півріччя 2026 року він сягнув майже $77 млрд, а головним фактором залишаються військові витрати. Додаткові видатки на війну можуть перевищити план ще на $51,3-64,1 млрд, частину яких Кремль хоче покрити новими запозиченнями. Центробанк РФ прогнозує, що річний дефіцит може зрости до $105,1 млрд», – додається у повідомленні.

Водночас, як наголосила розвідка, ринок не готовий фінансувати російський бюджет на умовах влади. У червні та липні відомство скасувало щонайменше три аукціони з розміщення ОФЗ через вимоги інвесторів підвищити дохідність.

«Перехід до примусового залучення ресурсів держбанків не вирішує проблему дефіциту, а лише приховує її. Така модель збільшує залежність бюджету від Центробанку, концентрує борги в банківській системі та посилює інфляційний тиск. Фактично Кремль дедалі більше фінансує війну за рахунок емісійного ресурсу, а не ринкових грошей», – підсумувала розвідка.

Нагадаємо, Центральний банк Росії заклав у свій оновлений прогноз рекордний дефіцит державного бюджету з 2020 року. Головними чинниками зростання «діри» в казні РФ стали стрімке збільшення видатків на війну проти України та систематичне перевищення витрат над доходами.

До слова, українські удари по логістичній інфраструктурі найбільшого російського маркетплейса Wildberries можуть мати для Росії настільки ж тяжкі економічні наслідки, як і удари по нафтопереробних заводах.