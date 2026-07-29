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Уповноважений з санкцій пояснив, чому ракету «Бандероль» складно перехопити

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Уповноважений з санкцій пояснив, чому ракету «Бандероль» складно перехопити
Для перехоплення «Бандеролей» необхідно застосовувати зенітні ракетні комплекси
фото: tavria.tv

Власюк: однією з причин ефективності «Бандеролі» є її швидкість

Росія дедалі частіше використовує нову крилату ракету «Бандероль» для ударів по портовій інфраструктурі «Великої Одеси». Про це під час брифінгу розповів радник-уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, повідомляє кореспондент «Главкома».

«Застосовується для ударів в основному по Півдню, по портовій морській інфраструктурі, по логістичних хабах, терміналах і продуктових складах», – уточнив він.

Власюк пояснив, що однією з причин ефективності «Бандеролі» є її швидкість. Ракета розвиває 550-600 км/год, тому українські дрони-перехоплювачі, які успішно використовують для знищення «шахедів», не можуть її наздогнати.

Натомість для перехоплення «Бандеролей» необхідно застосовувати зенітні ракетні комплекси. Водночас кількість таких засобів в Україні обмежена, а їх постачання значною мірою залежить від міжнародної військової допомоги.

Власюк додав, що дальність польоту «Бандероля» близько 350 км, саме тому Росія дедалі активніше застосовує «Бандеролі» для ударів по портовій інфраструктурі.

В Офісі президента також повідомили, що російські військові вже освоїли запуск цих ракет не лише з безпілотників «Оріон», а й із наземних пускових платформ на території тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, російські окупанти завдали чергового удару по цивільному судну в акваторії Чорного моря 28 липня. Під атаку потрапив корабель під прапором Ліберії, який перебував на рейді без екіпажу та вантажу.

Як повідомлялося, Рада Безпеки ООН 27 липня провела екстрене засідання через нову хвилю російських атак на Україну. Головною темою стали удари по чорноморських портах, цивільних суднах і зерновій інфраструктурі, які, за оцінкою Організації Об'єднаних Націй, вже становлять загрозу не лише для України, а й для глобальної продовольчої безпеки. 

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Теги: російська ракета війна Владислав Власюк

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