Розвідка доповіла про плани Росії на осінь: подробиці від Зеленського

Кремль готується до збільшення мобілізаційних заходів та залучення найманців із КНДР

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російське військово-політичне керівництво не демонструє готовності до завершення війни та готується до подальшого її ведення восени. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав під час свого вечірнього відеозвернення у суботу, 25 липня.

За словами президента, українська розвідка має ґрунтовні доповіді про плани Кремля, однак у них немає ознак підготовки до миру.

«Чого там немає – в російських планах, – так це миру. На жаль. Поки що немає», – сказав Зеленський.

Кремль готується до збільшення мобілізаційних заходів, заявив Зеленський. Він зазначив, що за неповні сім місяців 2026 року до лав російських збройних сил залучили 221 тисячу осіб, однак втрати російської армії за цей самий період становили майже 225,5 тисяч військових.

«Путін готується просто забирати нових росіян на війну. Він маскує це іншими словами, сигналами, але готується», – сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що Україна разом із партнерами має посилювати тиск на Росію, щоб у Кремлі домінували думки про припинення агресії, а не про нові хвилі мобілізації. Він також зазначив, що українські далекобійні удари впливають на ставлення російського суспільства до війни.

Окремо президент повідомив про поглиблення військової співпраці Росії з Північною Кореєю. За його словами, Москва прагне отримати ще близько 30 тисяч військових із КНДР, а також нові пускові установки для балістичних ракет.

«Росія допомагає Північній Кореї навчатися війни, покращує їхню зброю – дає їм досвід реального застосування зброї. Все це загроза не тільки для України», – наголосив Зеленський.

Президент додав, що така співпраця становить небезпеку для країн Азії, які перебувають у зоні досяжності північнокорейських ракет, і запевнив, що Україна разом із партнерами працюватиме над протидією цим загрозам.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Росія проводить кілька цілеспрямованих терористичних операцій проти України, спрямованих на критичну інфраструктуру.

Також Північна Корея продовжить підтримувати війну Росії проти України. Про це заявила міністр закордонних справ КНДР Цой Сон Хі під час візиту до Москви 21 липня.