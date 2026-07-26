«Бандероль» влучила у житловий будинок у Харкові: є загиблий і поранені

Серед постраждалих – двоє дітей, пошкоджено понад десять приватних будинків

Російські війська завдали удару ракетою «Бандероль» по Слобідському району Харкова. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще шестеро дістали поранення, серед них – двоє дітей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

За словами мера, ворожа ракета влучила у приватний житловий будинок. Також пошкоджено понад десять приватних осель. Спочатку повідомлялося про одного загиблого та трьох поранених, серед яких була дитина. Згодом кількість постраждалих зросла до шести, серед них – уже двоє дітей.

Крім того, у Слобідському районі Харкова зафіксовано падіння російського ударного безпілотника типу Shahed на відкритій території. За попередніми даними, внаслідок цього інциденту ніхто не постраждав.

У ніч проти 26 липня Росія атакувала Україну сімома балістичними ракетами, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та 136 ударними безпілотниками різних типів. За даними Повітряних сил ЗСУ, сили ППО збили або придушили одну авіаційну ракету, п'ять балістичних ракет та 104 ворожі дрони. Водночас зафіксовано влучання двох балістичних ракет і 27 безпілотників на 18 локаціях.

Нагадаємо, у травні 2025 року Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило технічні характеристики нової російської крилатої ракети S8000 «Бандероль». За даними ГУР, ракета має бойову частину масою до 150 кг, здатна долати до 500 км зі швидкістю близько 500 км/год, а її основним носієм є безпілотник «Оріон». Розвідка також встановила, що під час виробництва «Бандеролі» Росія використовує десятки іноземних компонентів.