Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Бандероль» влучила у житловий будинок у Харкові: є загиблий і поранені

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
«Бандероль» влучила у житловий будинок у Харкові: є загиблий і поранені
Дрон "Оріон", який є носієм "Бандеролей"
фото: росЗМІ

Серед постраждалих – двоє дітей, пошкоджено понад десять приватних будинків

Російські війська завдали удару ракетою «Бандероль» по Слобідському району Харкова. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще шестеро дістали поранення, серед них – двоє дітей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

За словами мера, ворожа ракета влучила у приватний житловий будинок. Також пошкоджено понад десять приватних осель. Спочатку повідомлялося про одного загиблого та трьох поранених, серед яких була дитина. Згодом кількість постраждалих зросла до шести, серед них – уже двоє дітей.

Крім того, у Слобідському районі Харкова зафіксовано падіння російського ударного безпілотника типу Shahed на відкритій території. За попередніми даними, внаслідок цього інциденту ніхто не постраждав.

У ніч проти 26 липня Росія атакувала Україну сімома балістичними ракетами, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та 136 ударними безпілотниками різних типів. За даними Повітряних сил ЗСУ, сили ППО збили або придушили одну авіаційну ракету, п'ять балістичних ракет та 104 ворожі дрони. Водночас зафіксовано влучання двох балістичних ракет і 27 безпілотників на 18 локаціях.

Нагадаємо, у травні 2025 року Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило технічні характеристики нової російської крилатої ракети S8000 «Бандероль». За даними ГУР, ракета має бойову частину масою до 150 кг, здатна долати до 500 км зі швидкістю близько 500 км/год, а її основним носієм є безпілотник «Оріон». Розвідка також встановила, що під час виробництва «Бандеролі» Росія використовує десятки іноземних компонентів.

 

Читайте також:

Теги: Харків війна смерть Ігор Терехов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як санкції розвалюють авіаційну галузь Росії
Санкції добивають російську авіацію: крах уже почався
19 липня, 22:42
Головний підсумок 1600 днів війни – Путін остаточно загнав Росію у пастку безкінечного самознищення
1600 днів війни. Цифри, що приголомшують світ та антирекорди від Путіна
12 липня, 09:03
Андрію Павлюку назавжди 28
Від пасічника до начальника розвідки. Згадаймо Андрія Павлюка
19 липня, 09:00
Очільник Фінляндії застеріг від марних ілюзій щодо причин потенційного падіння російського режиму
Президент Фінляндії пояснив, що насправді змусить РФ зупинити війну
27 червня, 18:58
Володимиру Садовниченку назавжди 26 років
Півтора року вважався зниклим без вісти на Курщині. Згадаймо Віталія Садовниченка
6 липня, 09:00
Польща готова передати Україні винищувачі МіГ-29 в обмін на новітні українські безпілотні технології
Переговори щодо МіГ-29 ожили: Польща озвучила умову для України
6 липня, 23:55
Терехов наголосив, що цей крок – логічне продовження роботи організації
У Дніпрі розпочало роботу представництво Асоціації прифронтових міст та громад
10 липня, 17:03
Путін продовжує демонструвати готовність вести бойові дії
Чому Путін не зупиняє війну: NYT назвав головну причину
12 липня, 20:05
Склади Wildberries у Московській області охопила сильна пожежа
Атака на склади Wildberries. Зеленський пояснив, чим важливі ці об'єкти
18 липня, 11:26

Події в Україні

«Бандероль» влучила у житловий будинок у Харкові: є загиблий і поранені
«Бандероль» влучила у житловий будинок у Харкові: є загиблий і поранені
Росія випустила по Україні сім балістичних ракет і 136 дронів: скільки збила ППО
Росія випустила по Україні сім балістичних ракет і 136 дронів: скільки збила ППО
Втрати ворога станом на 26 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 26 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Карта бойових дій в Україні станом на 26 липня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 26 липня 2026 року
У Кривому Розі палає торговий центр після влучання «Шахеда»: що відомо
У Кривому Розі палає торговий центр після влучання «Шахеда»: що відомо
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 липня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 липня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
357K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 липня 2026
112K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
107K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого
99K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
74K
Актор-воїн Ігор Ласточкін жартівливо відреагував на призначення Драпатого (фото)

Новини

Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:00
Суд відмовився знімати арешт із майна Єрмака
24 липня, 16:54
Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру
23 липня, 17:58
У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
22 липня, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua