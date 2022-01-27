Банкова назвала теми сьогоднішніх перемовин Зеленського та Байдена

Сьогодні буде друга розмова президентів України та США у січні та третя за два місяці

Речник Зеленського каже, що розмова буде продовженням тісної співпраці між Києвом та Вашингтоном

Президент США Джо Байден сьогодні зателефонує президенту України Володимиру Зеленському. Як повідомив прессекретар глави Української держави Сергій Никифоров, розмова буде продовженням тісної співпраці між Києвом та Вашингтоном.

Які теми планують обговорити лідери України та США:

мирний процес врегулювання конфлікту на Донбасі;

питання безпеки, зокрема енергетичної;

оборонна взаємодія між Україною та США;

макрофінансова підтримка України;

антиолігархічна реформа.

«Утім, перелік тем не є вичерпним. Це буде друга розмова президентів у січні та третя за два місяці. Про результати ми повідомимо на сайті та в соціальних мережах», – додав Никифоров.

Нагадаємо, розмова лідерів держав відбудеться після того, як США передали Росії свою відповідь на так звані гарантії безпеки.

За інформацією ЗМІ, розмова Зеленського та Байдена запланована на 21:00.

Нагадаємо, посол США в Росії Джон Салліван у середу ввечері привіз до російського МЗС письмову відповідь на вимоги Москви про «гарантії безпеки».

За інформацією ЗМІ, американський дипломат доставив у Москву два документа – один від США, а другий від НАТО. Через пів години Салліван покинув будівлю МЗС Росії. Він не дав жодних коментарів.

Згодом держсекретар розкрив зміст відповіді СШАна «гарантії безпеки» Росії. Блінкен заявив, що Вашингтон готовий співпрацювати з Кремлем, якщо Росія припинить деескалацію й агресію щодо України.

«Наша відповідь скоординована з Україною та Європою. Ми врахували їхню думку та побажання у нашій відповіді Москві», – додав Блінкен.

Ввечері 26 січня генсек НАТО зібрав терміновий брифінг та заявив, що не піде на компроміс із Росією щодо права будь-яких країн, включаючи Україну, на вступ до Альянсу. Столтенберг, окремо, закликав Росію вивести війська з України, Грузії та Молдови.

Він також запевнив, що Північноатлантичний альянс за необхідності за кілька днів розгорне у Чорноморському регіоні передовий загін із 5 тис. осіб на чолі з Францією.