Зеленський сьогодні проведе переговори з Байденом

За інформацією ЗМІ, розмову між лідерами США та України заплановано на 21:00

Розмова відбудеться після того, як США і НАТО передали Росії письмові відповіді щодо «гарантій безпеки»

Сьогодні, 27 січня, президент України Володимир Зеленський проведе переговори з лідером Сполучених Штатів Джо Байденом. Про це «Рбк-Україна» повідомило джерело в Офісі президента.

«Так, сьогодні буде дзвінок», – заявило джерело видання.

Розмова відбудеться після того, як США і НАТО передали Росії письмові відповіді щодо «гарантій безпеки».

Видання Liga.net уточнює, що перемовини заплановано на 21:00.

Нагадаємо, посол США в Росії Джон Салліван у середу ввечері привіз до російського МЗС письмову відповідь на вимоги Москви про «гарантії безпеки».

За інформацією ЗМІ, американський дипломат доставив у Москву два документа – один від США, а другий від НАТО. Через пів години Салліван покинув будівлю МЗС Росії. Він не дав жодних коментарів.

Згодом держсекретар розкрив зміст відповіді СШАна «гарантії безпеки» Росії. Блінкен заявив, що Вашингтон готовий співпрацювати з Кремлем, якщо Росія припинить деескалацію й агресію щодо України.

«Наша відповідь скоординована з Україною та Європою. Ми врахували їхню думку та побажання у нашій відповіді Москві», – додав Блінкен.

Ввечері 26 січня генсек НАТО зібрав терміновий брифінг та заявив, що не піде на компроміс із Росією щодо права будь-яких країн, включаючи Україну, на вступ до Альянсу. Столтенберг, окремо, закликав Росію вивести війська з України, Грузії та Молдови.

Він також запевнив, що Північноатлантичний альянс за необхідності за кілька днів розгорне у Чорноморському регіоні передовий загін із 5 тис. осіб на чолі з Францією.