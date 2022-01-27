Зеленський оцінив зустріч радників Нормандської четвірки

Під час зустрічі політичних радників у Парижі були детально обговорені наявні розбіжності сторін у трактуванні Мінських домовленостей

Президент Володимир Зеленський позитивно оцінює факт зустрічі радників лідерів країн «нормандського формату», її конструктивний характер, а також намір продовжити змістовні переговори за два тижні в Берліні. Про це повідомляє пресслужба глави держави,

«Для нашої держави перший пріоритет на сьогодні – це досягнення стабільної та безумовної тиші на Донбасі. Режим припинення вогню має бути гарантований, надійний, і саме на цій основі можуть бути зроблені наступні кроки», – наголосив президент.

На Банковій нагадали, що переговори радників у Парижі тривали понад вісім годин, й запевнили, що були змістовними й такими, що дають змогу окреслити можливість досягнення рішень, необхідних для миру.

В Офісі глави держави відзначили, що під час зустрічі політичних радників у Парижі були детально обговорені наявні розбіжності сторін у трактуванні Мінських домовленостей. Також було зазначено, що дотримання режиму припинення вогню не має залежати від будь-яких розбіжностей у трактуваннях.

«Обов'язковим елементом руху до чесного й стабільного миру для Донбасу через виконання Мінських домовленостей вважаємо активізацію роботи «нормандського формату» і на рівні лідерів відповідних країн з організацією їхньої зустрічі найближчим часом», – додали в Офісі президента.

Як відомо, у Парижі політичні радники лідерів Нормандської четвірки вперше за довгий час погодили спільне комюніке й домовилися про наступну зустріч у Берліні.

Україну на зустрічі представляв глава Офісу президента Андрій Єрмак, Німеччину – зовнішньополітичний радник канцлера Єнс Плетнер, Францію – дипломатичний радник президента Еммануель Бонн, Росію – заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак.

Згодом було опубліковано текст спільної заяви політрадників Нормандської четвірки.

Раніше Єрмак вже заявив, що розблокування «нормандського формату» є сигналом готовності сторін до мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Він також спростував, що на зустрічі в Парижі обговорюватиметься можливість прямого контакту з Києвом з представниками окупаційної влади на Донбасі, на чому традиційно наполягає російська сторона.