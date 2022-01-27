«Слуга» пояснив, чому Зеленський зараз активно вимагає членства в НАТО

Нардеп-«слуга»: Зеленський зараз говорить про НАТО, щоб показати суспільству, що в Альянсі на Україну не чекають

Народний депутат каже, що ще у 2019 році Володимир Зеленський не підтримував вступу до Альянсу

Нардеп від «Слуги народу» Георгій Мазурашу заявив, що президент Володимир Зеленський не підтримував вступу до НАТО у 2019 році, а зараз просуває цю тему, щоб показати суспільству, що в Альянсі на Україну не чекають. Про це нардеп заявив в ефірі одного з каналів, інформує «Цензор.нет».

«Хотів сказати з приводу НАТО. Не секрет, що Зеленський, будучи кандидатом в президенти, не йшов на цю посаду з прапором «ми йдемо в НАТО». Це всі знають. Чому у нього змінилася позиція? Тому що він став президентом України, а в Конституцію вписали в попередньому скликанні в 2019 році, з нейтрального змінилось на курс в НАТО. Він гарант Конституції, він мусить говорити про НАТО», – зазначив депутат.

Він додав, що Зеленський мусить як президент говорити те, що написано в Конституції.

«Тепер, коли в суспільстві піднявся відсоток громадян, згідно з соцопитуваннями, які підтримують вступ до НАТО, президент, на мою думку, загострив це питання, почав говорити ультимативно «берете нас в НАТО чи ні?». Для того, щоб показати суспільству, що НАТО нас не чекає і для того, щоб десь утворювати підґрунтя для зворотніх змін. Тому що зміни до Конституції в 2019 році було внесено без відповідного мандату від народу. В попередньому скликанні не було 300+ депутатів, які прийшли в парламент з програмними пунктами, що вони мають намір внести зміни до Конституції і змінити статус з нейтрального на вступ до НАТО», – додав Мазурашу.

За словам «слуги народу», він виступає за нейтральний статус і готовий проголосувати за відповідні зміни до Конституції.

«Вважаю, що нам краще бути нейтральною країною, позаблоковість зберігати», – підсумував депутат.

До слова, опальний мільярдер Фірташ з-за кордону закликав Україну відмовитись від НАТО.

Раніше Зеленський казав, що НАТО буде слабшим без України. Також Зеленський поставив ультиматум НАТО: Хочете, щоб міцніла Росія, не приймайте Україну.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що заважає вступу України до НАТО.