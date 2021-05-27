Банкова про «нормандські» перемовини: відбувся дуже жорсткий обмін думками

Для України важливо, щоб питання обговорювалося сторонами, які можуть бути відповідальними за свої обіцянки

Переговори були «дуже складними» через дуже жорсткі позиції сторін

У вівторок, 26 травня, завершилися чергові переговори радників лідерів «нормандського формату» щодо врегулювання конфлікту на сході України. Про це «РБК-Україна» розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За словами Подоляка, переговори були «дуже складними» через дуже жорсткі позиції сторін.

«Відбувся дуже жорсткий обмін думками. Як би російська сторона не намагалася суперечити позиції міжнародного співтовариства, міжнародних організацій, країн-посередників, все одно факт залишається фактом – сторонами цього конфлікту є Україна і Росія. Цей факт не можна ігнорувати просто тому, що хочеться», – сказав він.

Як заявив Подоляк, для України важливо, щоб питання обговорювалося сторонами, які можуть бути відповідальними за свої обіцянки, тобто Україною і Росією за посередництва Німеччини і Франції.

«Російська сторона звела і цю зустріч до оскарження тієї безсумнівної і принципової позиції, що питання Донбасу має обговорюватися саме сторонами конфлікту. Як бачимо, цю позицію підтримує весь цивілізований світ, але не російська сторона. Тому принципово поки немає рішень», – пояснив представник Офісу президента.

Подоляк також запевнив, що переговори триватимуть.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що питання ситуації на Донбасі можуть винести на загальнодержавний референдум.

Як відомо, майже 530 тисяч жителів окупованих районів Донбасу отримали російські паспорти. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Росія прискорила видачу своїх паспортів в окупованому Криму та на Донбасі.

Додамо, що жителів окупованого Донбасу хочуть примусити голосувати на виборах до Держдуми Росії.

Читайте також статтю: Куди переїде «Мінськ»? Де Україні шукати майданчик для переговорів з Росією