Немає нічого страшного в переговорах про Україну без України, – посол Німеччини

Лідери Німеччини, Франції та Росії іноді говорять про Україну без української сторони

Посол нагадала, що і раніше Німеччина та Франція вели окремі переговори з Україною та Росією

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен розповіла в інтерв’ю «Главкому», що не бачить «нічого страшного» переговорах про Україну без участі української сторони. Також вона відповіла, чому, на її думку, президент Володимир Зеленський так хоче прямих переговорів з Путіним.

«Це треба спитати у Зеленського, я не знаю. На довіру з Німеччиною це не впливає. Кожна країна має право зробити те, що вважає за потрібне», – заявила Фельдгузен.

На репліку журналіста «Главкому», що в Україні гостро сприймають переговори за її спиною, а МЗС навіть керується гаслом «не говорити про Україну без України», посол Німеччини відповіла:

«До пандемії це були телефонні розмови, зараз цілі відеоконференції. Франція, Німеччина іноді вважають добре говорити окремо з однією стороною, потім з іншою. Коли ми говоримо тільки з Путіним, ми можемо по-інакшому з ним говорити, ніж в інших форматах. Нічого страшного в таких переговорах я не бачу».

Вона також нагадала, що «і раніше Німеччина та Франція вели окремі переговори з обома сторонами».

Також посол Німеччини прокоментувала можливість зміни «нормандського формату».